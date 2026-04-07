  1. В Україні

Антикорупційний комітет висловив зауваження до законопроєктів про врядування, енергетику та оцінку майна

15:58, 7 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Комітет з питань антикорупційної політики на засіданні провів антикорупційну експертизу низки законопроєктів, за результатами якої частину ініціатив визнано такими, що відповідають законодавству, водночас до окремих — висловлено зауваження.
Антикорупційний комітет висловив зауваження до законопроєктів про врядування, енергетику та оцінку майна
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

 Комітет з питань антикорупційної політики провів засідання 7 квітня, яке проходило під керівництвом голови Комітету Анастасії Радіної в форматі відеоконференції.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

У ході засідання учасники розглянули низку законопроєктів, поданих до Верховної Ради України, здійснивши їх антикорупційну експертизу.

За результатами обговорення та за наслідками оцінки відповідності положень законопроєктів вимогам антикорупційного законодавства Комітет ухвалив рішення, що законопроєкти реєстр. № 15024, № 14298, № 13631, № 14152, № 14405 відповідають вимогам антикорупційного законодавства.

Водночас до окремих законопроєктів Комітет висловив зауваження, зокрема до проєкту Закону України «Про засади розмежування та розподілу повноважень між рівнями публічного врядування» (реєстр. № 14412), проєкту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо імплементації законодавства Європейського Союзу у сфері відновлюваних джерел енергії» (реєстр. № 14271) та проєкту Закону України «Про оцінку майна» (реєстр. № 13435).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Верховна Рада України законопроект

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]