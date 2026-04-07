Антикорупційний комітет висловив зауваження до законопроєктів про врядування, енергетику та оцінку майна

Комітет з питань антикорупційної політики на засіданні провів антикорупційну експертизу низки законопроєктів, за результатами якої частину ініціатив визнано такими, що відповідають законодавству, водночас до окремих — висловлено зауваження.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Комітет з питань антикорупційної політики провів засідання 7 квітня, яке проходило під керівництвом голови Комітету Анастасії Радіної в форматі відеоконференції.

У ході засідання учасники розглянули низку законопроєктів, поданих до Верховної Ради України, здійснивши їх антикорупційну експертизу.

За результатами обговорення та за наслідками оцінки відповідності положень законопроєктів вимогам антикорупційного законодавства Комітет ухвалив рішення, що законопроєкти реєстр. № 15024, № 14298, № 13631, № 14152, № 14405 відповідають вимогам антикорупційного законодавства.

Водночас до окремих законопроєктів Комітет висловив зауваження, зокрема до проєкту Закону України «Про засади розмежування та розподілу повноважень між рівнями публічного врядування» (реєстр. № 14412), проєкту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо імплементації законодавства Європейського Союзу у сфері відновлюваних джерел енергії» (реєстр. № 14271) та проєкту Закону України «Про оцінку майна» (реєстр. № 13435).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.