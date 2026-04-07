  1. В Украине

При Минкульте создан Экспертный совет по информационной политике

21:33, 7 апреля 2026
Новый консультативный орган будет разрабатывать рекомендации по государственной информационной политике и объединит представителей медиасферы и экспертного сообщества.
При Министерстве культуры Украины создан Экспертный совет по вопросам формирования государственной информационной политики. Соответствующий приказ №450 от 6 апреля издало министерство.

По данным Минкульта, Экспертный совет возглавила заместитель министра по вопросам европейской интеграции Наталья Мовшович. В его состав вошли 23 члена, среди которых представители и эксперты медийной сферы.

Совет является постоянно действующим консультативно-совещательным органом, который будет готовить рекомендации и предложения по формированию государственной информационной политики.

Среди основных задач — подготовка предложений и рекомендаций в этой сфере, определение механизмов решения проблем при реализации информационной политики, а также содействие формированию эффективной государственной политики с учетом современных вызовов и потребностей общества.

Кроме того, совет будет работать над распространением международных практик, налаживанием сотрудничества с государственными органами, общественными организациями и экспертным сообществом.

Предполагается, что она будет готовить аналитические материалы, участвовать в разработке нормативно-правовых актов, анализировать проблемные вопросы информационной политики и предлагать пути их решения, а также взаимодействовать с государственными, общественными и международными структурами для обмена опытом.

Украина Министерство культуры и стратегических коммуникаций

