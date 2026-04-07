  1. В Україні

При Мінкульті створили Експертну раду з інформаційної політики

21:33, 7 квітня 2026
Новий консультативний орган формуватиме рекомендації для державної інформаційної політики та об’єднає представників медіасфери й експертного середовища.
При Мінкульті створили Експертну раду з інформаційної політики
При Міністерстві культури України утворили Експертну раду з питань формування державної інформаційної політики. Відповідний наказ №450 від 6 квітня видало міністерство.

За даними Мінкульту, Експертну раду очолила заступниця міністра з питань європейської інтеграції Наталія Мовшович. До її складу увійшли 23 члени, серед яких представники та експерти медійної сфери.

Рада є постійно діючим консультативно-дорадчим органом, що готуватиме рекомендації та пропозиції щодо формування державної інформаційної політики.

Серед основних завдань — підготовка пропозицій і рекомендацій у цій сфері, визначення механізмів вирішення проблем під час реалізації інформаційної політики, а також сприяння формуванню ефективної державної політики з урахуванням сучасних викликів і потреб суспільства.

Крім того, рада працюватиме над поширенням міжнародних практик, налагодженням співпраці з державними органами, громадськими організаціями та експертним середовищем.

Передбачається, що вона готуватиме аналітичні матеріали, братиме участь у розробці нормативно-правових актів, аналізуватиме проблемні питання інформаційної політики та пропонуватиме шляхи їх вирішення, а також взаємодіятиме з державними, громадськими й міжнародними структурами для обміну досвідом.

Україна Міністерство культури та стратегічних комунікацій

