На трассе Киев–Чоп ограничивают движение в Калиновке из-за ремонта путепровода

Ремонтные работы продлятся до августа 2026 года.

С 8 апреля на автомобильной дороге М-06 Киев–Чоп в направлениях Киева и Житомира будут поэтапно перекрывать полосы движения на участке км 51+700 – км 52+700 в селе Калиновка Киевской области.

Как сообщает Агентство восстановления, ограничения связаны с проведением ремонтных работ на путепроводе на км 54+863 дороги Т-10-19 Феневичи – Бородянка – Макаров – Бышев.

Предварительно планируется, что работы продлятся до начала августа 2026 года и будут выполняться в соответствии с утвержденными схемами организации дорожного движения.

Водителей призывают быть внимательными, соблюдать новые дорожные знаки и информационные панно, чтобы избежать аварийных ситуаций и обеспечить безопасное движение.

