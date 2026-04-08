  1. В Украине

На трассе Киев–Чоп ограничивают движение в Калиновке из-за ремонта путепровода

10:01, 8 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Ремонтные работы продлятся до августа 2026 года.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

С 8 апреля на автомобильной дороге М-06 Киев–Чоп в направлениях Киева и Житомира будут поэтапно перекрывать полосы движения на участке км 51+700 – км 52+700 в селе Калиновка Киевской области.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Как сообщает Агентство восстановления, ограничения связаны с проведением ремонтных работ на путепроводе на км 54+863 дороги Т-10-19 Феневичи – Бородянка – Макаров – Бышев.

Предварительно планируется, что работы продлятся до начала августа 2026 года и будут выполняться в соответствии с утвержденными схемами организации дорожного движения.

Водителей призывают быть внимательными, соблюдать новые дорожные знаки и информационные панно, чтобы избежать аварийных ситуаций и обеспечить безопасное движение.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

дороги Киевская область Житомирская область

Лента новостей

Блоги
Публикации
Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]