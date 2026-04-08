На трасі Київ–Чоп обмежують рух у Калинівці через ремонт шляхопроводу

Ремонтні роботи триватимуть до серпня 2026 року.

З 8 квітня на автомобільній дорозі М-06 Київ–Чоп у напрямках Києва та Житомира поетапно перекриватимуть смуги руху на ділянці км 51+700 – км 52+700 у селі Калинівка Київська область.

Як повідомляє Агентство відновлення, обмеження пов’язані з проведенням ремонтних робіт на шляхопроводі на км 54+863 дороги Т-10-19 Феневичі – Бородянка – Макарів – Бишів.

Попередньо планується, що роботи триватимуть до початку серпня 2026 року, виконуватимуться відповідно до затверджених схем організації дорожнього руху.

Водіїв закликають бути уважними, дотримуватися нових дорожніх знаків та інформаційних панно, щоб уникнути аварійних ситуацій та забезпечити безпечний рух.

