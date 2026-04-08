На трасі Київ–Чоп обмежують рух у Калинівці через ремонт шляхопроводу

10:01, 8 квітня 2026
Ремонтні роботи триватимуть до серпня 2026 року.
З 8 квітня на автомобільній дорозі М-06 Київ–Чоп у напрямках Києва та Житомира поетапно перекриватимуть смуги руху на ділянці км 51+700 – км 52+700 у селі Калинівка Київська область.

Як повідомляє Агентство відновлення, обмеження пов’язані з проведенням ремонтних робіт на шляхопроводі на км 54+863 дороги Т-10-19 Феневичі – Бородянка – Макарів – Бишів.

Попередньо планується, що роботи триватимуть до початку серпня 2026 року, виконуватимуться відповідно до затверджених схем організації дорожнього руху.

Водіїв закликають бути уважними, дотримуватися нових дорожніх знаків та інформаційних панно, щоб уникнути аварійних ситуацій та забезпечити безпечний рух.

дороги Київська область Житомирська область

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

ДПСУ підключать до держреєстрів, а процедури перевірки іноземців на кордоні уточнять

Законопроєкт передбачає розширення можливостей Державної прикордонної служби України у частині доступу до державних інформаційних ресурсів.

Закон про цифровізацію виконавчого провадження прийнято: документ чекає на підпис Президента

Верховна Рада ухвалила закон про реформу виконавчого провадження, але чи вирішило це всі проблеми.

В Україні підготують окрему стратегію дій на випадок ядерних і хімічних загроз

Законопроєктом пропонується впровадити Стратегію хімічної, біологічної, радіаційної та ядерної безпеки.

Ярослава Максименко і скандал в АРМА: чому ігнорування рішень суду може коштувати посади і свободи

Справа щодо невиконання судових рішень отримала розвиток.

ВС: власник не може зняти особу з реєстрації, якщо суд уже підтвердив її право користування житлом

Верховний Суд наголосив, що наявність судового рішення про збереження права користування житлом унеможливлює зняття особи з реєстрації за заявою власника.

