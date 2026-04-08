Владимир Зеленский поручил Кабмину подготовить программы против роста цен для населения
08:27, 8 апреля 2026
Владимир Зеленский общался с чиновниками о том, как поддержать людей в условиях роста цен.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Кабмин должен подготовить дополнительные программы против роста цен для населения. Об этом глава государства сказал в своем видеообращении.
По словам Зеленского, он общался с чиновниками о том, как поддержать людей в условиях роста цен.
«Внешняя нестабильность всегда проявляется в очень чувствительных ценовых колебаниях. Правительство должно подготовить шаги по этому поводу — рассчитываю на системные решения», — сказал Президент.
