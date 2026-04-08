  1. В Украине

Владимир Зеленский поручил Кабмину подготовить программы против роста цен для населения

08:27, 8 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Владимир Зеленский общался с чиновниками о том, как поддержать людей в условиях роста цен.
Владимир Зеленский поручил Кабмину подготовить программы против роста цен для населения
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Кабмин должен подготовить дополнительные программы против роста цен для населения. Об этом глава государства сказал в своем видеообращении.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По словам Зеленского, он общался с чиновниками о том, как поддержать людей в условиях роста цен.

«Внешняя нестабильность всегда проявляется в очень чувствительных ценовых колебаниях. Правительство должно подготовить шаги по этому поводу — рассчитываю на системные решения», — сказал Президент.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Кабинет Министров Украины Владимир Зеленский

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
ГПСУ подключат к государственным реестрам, а процедуры проверки иностранцев на границе уточнят

Законопроект предусматривает расширение возможностей Государственной пограничной службы Украины в части доступа к государственным информационным ресурсам.

Закон о цифровизации исполнительного производства принят: документ ждет подписи Президента

Верховная Рада приняла закон о реформе исполнительного производства, но решило ли это все проблемы.

В Украине подготовят отдельную стратегию действий на случай ядерных и химических угроз

Законопроектом предлагается внедрить Стратегию химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности.

Ярослава Максименко и скандал в АРМА: почему игнорирование судебных решений может стоить должности и свободы

Дело о невыполнении судебных решений получило развитие.

ВС: собственник не может снять лицо с регистрации, если суд уже подтвердил его право пользования жильем

Верховный Суд подчеркнул, что наличие судебного решения о сохранении права пользования жильем делает невозможным снятие лица с регистрации по заявлению собственника.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]