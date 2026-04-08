Володимир Зеленський доручив Кабміну підготувати програми проти зростання цін для населення

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Кабмін має підготувати додаткові програми проти зростання цін для населення. Про це Глава держави сказав у своєму відеозверненні.

За словами Зеленського, він спілкувався з урядовцями про те, як підтримати людей в умовах зростання цін.

«Зовнішня нестабільність завжди проявляється в дуже чутливих цінових коливаннях. Уряд має підготувати кроки щодо цього – розраховую на системні рішення», – сказав Президент.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.