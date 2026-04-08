Володимир Зеленський доручив Кабміну підготувати програми проти зростання цін для населення
08:27, 8 квітня 2026
Володимир Зеленський спілкувався з урядовцями про те, як підтримати людей в умовах зростання цін.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Кабмін має підготувати додаткові програми проти зростання цін для населення. Про це Глава держави сказав у своєму відеозверненні.
За словами Зеленського, він спілкувався з урядовцями про те, як підтримати людей в умовах зростання цін.
«Зовнішня нестабільність завжди проявляється в дуже чутливих цінових коливаннях. Уряд має підготувати кроки щодо цього – розраховую на системні рішення», – сказав Президент.
