Алкоголь в подарочных наборах: как отражать акцизные марки в чеках РРО

Налоговая служба разъяснила, как правильно отражать акцизные марки в чеках РРО при продаже алкоголя в подарочных наборах и какие требования необходимо учитывать субъектам ведения хозяйства.

Отмечается, что правовое регулирование использования регистраторов расчётных операций и программных регистраторов расчётных операций (далее — РРО и ПРРО соответственно) в сфере торговли, общественного питания и предоставления услуг определяется Законом Украины от 06.07.1995 № 265/95-ВР «О применении регистраторов расчётных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг» (далее — Закон № 265).

Нормы Закона № 265 распространяются на всех субъектов хозяйствования, их хозяйственные единицы, а также на представителей (уполномоченных лиц), которые осуществляют расчётные операции как в наличной, так и в безналичной форме.

В соответствии со статьёй 8 Закона № 265 форма и содержание расчётных документов, порядок регистрации и ведения расчётных книжек и книг учёта расчётных операций, а также требования к подаче отчётности, связанной с применением РРО или ПРРО либо использованием расчётных книжек, определяются центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование и реализацию государственной финансовой политики.

Форма и содержание расчётных документов установлены Положением о форме и содержании расчётных документов / электронных расчётных документов, утверждённым приказом Министерства финансов Украины от 21.01.2016 № 13.

Пунктом 2 раздела II Положения № 13 предусмотрено, что фискальный кассовый чек на товары (услуги) по форме № ФКЧ-1 (далее — фискальный чек), приведённый в приложении 1 к Положению № 13, должен содержать обязательные реквизиты, в частности такие, как цифровое значение штрихового кода марки акцизного налога (серия и номер) на алкогольные напитки или уникальный идентификатор электронной марки акцизного налога, либо серийный номер электронной марки акцизного налога (указываются в случаях, предусмотренных законодательством) (строка 9 фискального чека).

Строки 6–11 фискального чека повторяются в зависимости от количества различных наименований товаров (услуг), оплаченных по одному фискальному чеку (п. 3 раздела II Положения № 13).

Приказом Министерства финансов от 08.06.2021 № 329 «Об утверждении Изменений в Положение о форме и содержании расчётных документов / электронных документов» внесены изменения в форму и содержание расчётных документов, которые касаются исключительно наличия с 01.10.2021 в фискальных чеках (формируемых всеми без исключения РРО/ПРРО) цифрового значения штрихового кода марки акцизного налога на алкогольные напитки.

Для подакцизных товаров действуют специальные правила работы с РРО/ПРРО. В частности, в чеке нельзя указывать общие названия, такие как «водка», «вино» или «сигареты». Вместо этого необходимо указывать точное наименование каждого конкретного товара. Кроме того, в фискальном чеке обязательно должны быть указаны код товара по УКТ ВЭД, его цена, количество, а также данные акцизной марки. Такие данные вносятся либо вручную, если кассовая техника не поддерживает сканирование, либо путём сканирования штрихового кода акцизной марки на алкогольные напитки.

Для соблюдения требований законодательства субъектам хозяйствования рекомендуется осуществлять продажу подарочных наборов с алкоголем (если они содержат две и более бутылки) с учётом требований Закона № 265 и Положения № 13. Это означает, что в чеке необходимо отражать информацию по каждой бутылке алкоголя отдельно, указывая цифровое значение штрихового кода акцизной марки (её серию и номер), либо уникальный идентификатор электронной марки, либо серийный номер электронной акцизной марки для каждой единицы товара в наборе.

