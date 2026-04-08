Алкоголь у подарункових наборах: як відображати акцизні марки в чеках РРО

Податкова служба роз’яснила, як правильно відображати акцизні марки у чеках РРО при продажу алкоголю в подарункових наборах та які вимоги необхідно враховувати суб’єктам господарювання.

Податкова служба у Черкаській області розповідає, як відображати акцизні марки в чеках РРО при продажу алкоголю в подарункових наборах.

Зазначається, що правове регулювання використання реєстраторів розрахункових операцій та програмних реєстраторів розрахункових операцій (далі — РРО та ПРРО відповідно) у сфері торгівлі, громадського харчування та надання послуг визначається Законом України від 06.07.1995 № 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» (далі — Закон № 265).

Норми Закону № 265 поширюються на всіх суб’єктів господарювання, їхні господарські одиниці, а також на представників (уповноважених осіб), які здійснюють розрахункові операції як у готівковій, так і в безготівковій формі.

Відповідно до статті 8 Закону № 265, форма та зміст розрахункових документів, порядок реєстрації і ведення розрахункових книжок та книг обліку розрахункових операцій, а також вимоги до подання звітності, пов’язаної із застосуванням РРО або ПРРО чи використанням розрахункових книжок, визначаються центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізацію державної фінансової політики.

Форму і зміст розрахункових документів встановлено Положенням про форму та зміст розрахункових документів / електронних розрахункових документів, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 21.01.2016 № 13.

Пунктом 2 розд. II Положення №13 визначено, що фіскальний касовий чек на товари (послуги) за формою №ФКЧ-1 (далі – фіскальний чек), наведений у додатку 1 до Положення №13, має містити обов’язкові реквізити, зокрема, такі як цифрове значення штрихового коду марки акцизного податку (серія та номер) на алкогольні напої або унікальний ідентифікатор електронної марки акцизного податку, або серійний номер електронної марки акцизного податку (зазначаються у випадках, передбачених законодавством) (рядок 9 фіскального чека).

Рядки 6 – 11 фіскального чека повторюються відповідно до кількості різних найменувань товарів (послуг), які оплачені за одним фіскальним чеком (п. 3 розд. ІІ Положення №13).

Наказом Мінфіну від 08.06.2021 №329 «Про затвердження Змін до Положення про форму та зміст розрахункових документів / електронних документів» внесено зміни до форми та змісту розрахункових документів, які стосуються виключно наявності з 01.10.2021 у фіскальних чеках (які формуються всіма без виключення РРО / ПРРО) цифрового значення штрихового коду марки акцизного податку на алкогольні напої.

Для підакцизних товарів діють спеціальні правила роботи з РРО/ПРРО. Зокрема, у чеку не можна зазначати загальні назви на кшталт «горілка», «вино» чи «сигарети». Натомість потрібно вказувати точну назву кожного конкретного товару. Крім цього, у фіскальному чеку обов’язково мають бути зазначені код товару за УКТ ЗЕД, його ціна, кількість, а також дані акцизної марки. Такі дані вносяться або вручну, якщо касова техніка не підтримує сканування, або шляхом сканування штрихкоду акцизної марки на алкогольні напої.

Щоб дотриматися вимог законодавства, суб’єктам господарювання рекомендується продавати подарункові набори з алкоголем (якщо вони містять дві і більше пляшок) з урахуванням вимог Закону №265 та Положення №13. Це означає, що в чеку потрібно відображати інформацію про кожну пляшку алкоголю окремо, зазначаючи цифрове значення штрихкоду акцизної марки (її серію та номер), або унікальний ідентифікатор електронної марки, або серійний номер електронної акцизної марки для кожної одиниці товару в наборі.

