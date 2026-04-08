  В Украине

В Минфине разъяснили, какие операции с недвижимостью подлежат финмониторингу

20:01, 8 апреля 2026
В Минфине отметили, что требования финмониторинга для риелторов действуют давно и не предусматривают тотального контроля для граждан.
Министерство финансов заявило о распространении в медиа информации относительно финансового мониторинга в сфере операций с недвижимостью и пояснило, какие именно операции подпадают под контроль.

В ведомстве подчеркнули, что требования к риелторам не являются новыми и определены законом №361-IX о противодействии отмыванию доходов.

Согласно законодательству, риелторы и другие участники рынка недвижимости являются субъектами первичного финансового мониторинга. Это касается, в частности, операций купли-продажи жилья, а также аренды, если ежемесячная плата составляет 400 тыс. грн и более.

В то же время в Минфине подчеркивают: мониторинг осуществляется на основе риск-ориентированного подхода и не предусматривает сплошного контроля всех сделок. Субъекты оценивают операции с учетом характера сделки, источников происхождения средств и других рисков.

В ведомстве отметили, что утверждение о том, что риелторы обязаны сообщать обо всех операциях с недвижимостью на сумму свыше 400 тыс. грн, не соответствует законодательству. Обязанность подавать информацию о пороговых финансовых операциях на них не распространяется, поскольку они являются специально определенными субъектами первичного финансового мониторинга.

Ключевой обязанностью риелторов является информирование Государственной службы финансового мониторинга Украины исключительно о подозрительных финансовых операциях (деятельности) клиента или попытках их проведения.

Для того чтобы риелторы могли применять риск-ориентированный подход, установлены соответствующие критерии определения рисков, а также утверждены положения о проведении финансового мониторинга субъектами, государственное регулирование и надзор за деятельностью которых осуществляет Минфин.

Отдельно отмечается, что недавнее обращение министерства к риелторам связано не с новыми требованиями, а с обновлением механизмов обмена информацией с Госфинмониторингом через электронный кабинет и необходимостью проверки учета субъектов.

В Минфине подчеркивают, что целью государственного регулирования в этой сфере является не создание чрезмерной административной нагрузки на добросовестных участников рынка, а обеспечение прозрачности финансовых операций и соблюдение требований законодательства в сфере противодействия отмыванию доходов.

«Для граждан это не означает введение тотального контроля за всеми операциями с недвижимостью. Для риелторов — это означает необходимость осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с требованиями законодательства», — указали в Минфине.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

ТОП-5 кейсов Верховного Суда, где Stories и должности стали решающими аргументами в суде

Instagram-профиль может рассказать суду гораздо больше, чем официальные декларации или возражения на иск.

Поиск и смена адвоката не оправдывают пропуск срока обращения в суд — позиция ВС

ВС подтвердил, что смена адвокатов и получение бесплатной правовой помощи не являются уважительными причинами пропуска срока обращения в суд.

Дорожные карты от ГНС: как правильно подать Таблицу данных в 2026 году

Налоговая запускает практические дорожные карты для бизнеса.

ГПСУ подключат к государственным реестрам, а процедуры проверки иностранцев на границе уточнят

Законопроект предусматривает расширение возможностей Государственной пограничной службы Украины в части доступа к государственным информационным ресурсам.

Закон о цифровизации исполнительного производства принят: документ ждет подписи Президента

Верховная Рада приняла закон о реформе исполнительного производства, но решило ли это все проблемы.

