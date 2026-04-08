У Мінфіні роз’яснили, які операції з нерухомістю підлягають фінмоніторингу

У Мінфіні вказали, що вимоги фінмоніторингу для рієлторів діють давно та не передбачають тотального контролю для громадян.

Міністерство фінансів заявило про поширення у медіа інформації щодо фінансового моніторингу у сфері операцій з нерухомостю та пояснило, які саме операції підпадають під контроль.

У відомстві наголосили, що вимоги до рієлторів не є новими та визначені законом №361-IX про протидію відмиванню доходів.

Згідно із законодавством, рієлтори та інші учасники ринку нерухомості є суб’єктами первинного фінансового моніторингу. Це стосується, зокрема, операцій купівлі-продажу житла, а також оренди, якщо щомісячна плата становить 400 тис. грн і більше.

Водночас у Мінфіні підкреслюють: моніторинг здійснюється за ризик-орієнтованим підходом і не передбачає суцільного контролю всіх угод. Суб’єкти оцінюють операції з урахуванням характеру угоди, джерел походження коштів та інших ризиків.

У відомстві зазначили, що твердження про те, що рієлтори зобов’язані повідомляти про всі операції з нерухомістю на суму понад 400 тис. грн, не відповідає законодавству. Обов’язок подавати інформацію про порогові фінансові операції на них не поширюється, оскільки вони є спеціально визначеними суб’єктами первинного фінансового моніторингу.

Ключовим обов’язком рієлторів є інформування Державної служби фінансового моніторингу України виключно про підозрілі фінансові операції (діяльність) клієнта або спроби їх проведення.

Для того, щоб рієлтори мали змогу застосувати ризик-орієнтований підхід, встановлені відповідні критерії визначення ризиків, а також затверджено положення щодо здійснення фінансового моніторингу суб’єктами, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Мінфін.

Окремо зазначається, що нещодавнє звернення міністерства до рієлторів пов’язане не з новими вимогами, а з оновленням механізмів обміну інформацією з Держфінмоніторингом через електронний кабінет та необхідністю перевірки обліку суб’єктів.

У Мінфіні підкреслюють, що метою державного регулювання у цій сфері є не створення надмірного адміністративного навантаження на добросовісних учасників ринку, а забезпечення прозорості фінансових операцій та виконання вимог законодавства у сфері протидії відмиванню доходів.

«Для громадян це не означає запровадження тотального контролю за всіма операціями з нерухомістю. Для рієлторів — це означає необхідність здійснювати професійну діяльність відповідно до вимог законодавства», - вказали у Мінфіні.

