Через лес в Беларусь, а затем в ЕС за $10 тысяч — в Киеве разоблачили схему переправления мужчин

Мужчин вывозили к границе, а далее — вели через лес с помощью GPS-навигации.

В Киеве правоохранители разоблачили схему незаконного переправления военнообязанных мужчин за границу. По данным Киевской городской прокуратуры, стоимость «услуги» составляла 10 тысяч долларов.

Так, сообщено о подозрении 32-летнему уроженцу Черкасской области. По версии следствия, он вместе с сообщниками организовал канал нелегального выезда мужчин в страны Евросоюза через территорию Беларуси.

«Клиентов» вывозили из Киева через блокпосты на север Киевской области — максимально близко к границе. Личные вещи отправляли отдельно почтой.

Для пересечения границы мужчинам предоставляли GPS-устройства с заранее запрограммированным маршрутом. Это позволяло ориентироваться в лесу без мобильной связи. Также их инструктировали по маскировке в приграничной зоне, чтобы избежать обнаружения украинскими пограничниками.

По замыслу организаторов, после пересечения границы с Беларусью мужчины могли добраться до стран ЕС. За такие услуги нужно было заплатить 10 000$.

Организатора схемы задержали в порядке ст. 208 КПК Украины при получении половины указанной суммы — 5000$.

Задержанному сообщено о подозрении в организации незаконного переправления лиц через государственную границу Украины путем предоставления советов, указаний и устранения препятствий, по предварительному сговору группой лиц, из корыстных побуждений (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

К подозреваемому судом применена мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.

