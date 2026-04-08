  1. В Україні

Через ліс до Білорусі, а далі у ЄС за $10 тисяч — у Києві викрили схему переправлення чоловіків

23:59, 8 квітня 2026
Чоловіків вивозили до кордону, а далі — вели через ліс за допомогою GPS-навігації.
Через ліс до Білорусі, а далі у ЄС за $10 тисяч — у Києві викрили схему переправлення чоловіків
У Києві правоохоронці викрили схему незаконного переправлення військовозобов’язаних чоловіків за кордон. За даними Київська міська прокуратура, вартість «послуги» становила 10 тисяч доларів.

Так, повідомлено про підозру 32-річному уродженцю Черкаської області. За версією слідства, він разом зі спільниками організував канал нелегального виїзду чоловіків до країн Євросоюзу через територію Білорусі.

«Клієнтів» вивозили з Києва через блокпости на північ Київщини — максимально близько до кордону. Особисті речі відправляли окремо поштою.

Для перетину кордону чоловікам надавали GPS-пристрої з заздалегідь запрограмованим маршрутом. Це дозволяло орієнтуватися в лісі без мобільного зв’язку. Також їх інструктували щодо маскування в прикордонній зоні, щоб уникнути виявлення українськими прикордонниками.

За задумом організаторів, після перетину кордону з Білоруссю чоловіки мали змогу дістатися країн ЄС. За такі послуги потрібно було заплатити 10 000$.

Затримали організатора схеми в порядку ст. 208 КПК України під час отримання половини вказаної суми – 5000$.

Затриманому повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, шляхом надання порад, вказівок та усуненням перешкод, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України).

До підозрюваного судом застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави.

прокуратура хабар Київ перетин кордону

