Комитет Рады призывает правительство согласовывать реорганизацию аграрных органов и упростить сертификацию и регистрацию агротехники

16:25, 8 апреля 2026
Комитет по аграрной и земельной политике рекомендовал правительству согласовывать изменения в системе аграрных органов с парламентом и пересмотреть подходы к регистрации и сертификации сельскохозяйственной техники.
Комитет по вопросам аграрной и земельной политики провёл заседание, в ходе которого народные депутаты обсудили улучшение взаимодействия Правительства с Комитетом в части работы органов, реализующих государственную аграрную и земельную политику.

В ходе заседания члены Комитета акцентировали внимание представителей Минэкономики на возможных рисках необоснованного объединения центральных органов исполнительной власти. В Комитете подчеркнули, что такие шаги должны быть обоснованными, взвешенными и не должны снижать институциональную способность отрасли.

По итогам обсуждения данного вопроса Комитет принял решение рекомендовать Кабинету Министров Украины:

предварительно проводить консультации с Комитетом по вопросам аграрной и земельной политики относительно возможного объединения, реорганизации, ликвидации или изменения функционала центральных органов исполнительной власти в соответствующих сферах реализации государственной политики, отнесённых к предметам ведения Комитета;
предоставлять Комитету функциональное, правовое и финансово-экономическое обоснование возможных изменений.

Также члены Комитета поддержали замечания и предложения к проектам Гражданского кодекса Украины (реестр. №14394, 14394-1, 14394-2) в части регулирования земельных отношений, наработанные совместно с экспертным сообществом.

Кроме того, Комитет рекомендовал Кабинету Министров Украины пересмотреть подходы к регулированию регистрации и сертификации сельскохозяйственной техники в условиях военного положения. Это связано с тем, что бизнес сталкивается с высокой стоимостью процедур, сложными правилами и проблемами администрирования, что сдерживает обновление техники и развитие производства.

В то же время важным вопросом для обсуждения стала идентификация и регистрация свиней. Профильные аграрные ассоциации и представители бизнеса обращают внимание на отсутствие прозрачного рынка, монополизацию услуг и чрезмерную зарегулированность в этой сфере. Отмечалось, что действующий Закон Украины «Об идентификации и регистрации животных» требует глубокого обновления.

В связи с этим Комитет рекомендовал Министерству экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины подготовить изменения в данный Закон, согласовав функции государственного контроля и администрирования реестров. Это должно предотвратить делегирование функций государства — сохранить за государством ключевые функции контроля и администрирования реестров и не допустить их передачи частным структурам — а также способствовать формированию прозрачного рынка услуг и ценовой политики в части идентификации и регистрации животных.

Также Комитет одобрил рекомендации комитетских слушаний на тему: «Государственная поддержка аграрного сектора в 2026 году. Государственные и негосударственные фонды и механизмы».

