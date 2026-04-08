  В Україні

Комітет Ради закликає уряд погоджувати реорганізацію аграрних органів та спростити сертифікацію і реєстрацію агротехніки

16:25, 8 квітня 2026
Комітет з питань аграрної та земельної політики рекомендував уряду погоджувати зміни в системі аграрних органів із парламентом та переглянути підходи до реєстрації і сертифікації сільськогосподарської техніки.
фото: ВР
Комітет з питань аграрної та земельної політики провів засідання, під час якого народні депутати обговорили покращення взаємодії Уряду з комітетом у частині роботи органів, що реалізують державну аграрну та земельну політику.

Під час засідання члени комітету акцентували увагу представників Мінекономіки на можливих ризиках безпідставного об’єднання центральних органів виконавчої влади. У комітеті підкреслили, що такі кроки мають бути обґрунтованими, зваженими та не повинні знижувати інституційну спроможність галузі.

За підсумками обговорення цього питання комітет ухвалив рекомендувати Кабінету Міністрів України:

  • попередньо проводити консультації з Комітетом з питань аграрної та земельної політики щодо можливого об’єднання, реорганізації, ліквідації або функціоналу центральних органів виконавчої влади у відповідних сферах реалізації державної політики, віднесених до предметів відання Комітету;
  • надавати Комітету функціональне, правове та фінансово-економічне обґрунтування можливих змін.

Також члени Комітету підтримали зауваження та пропозиції до проєктів Цивільного кодексу України (реєстр. №14394, 14394-1, 14394-2) в частині регулювання земельних відносин, напрацьовані разом з експертним середовищем.

Крім того, Комітет рекомендував Кабінету Міністрів України переглянути підходи до регулювання реєстрації та сертифікації сільськогосподарської техніки в умовах воєнного стану. Це пов’язано з тим, що бізнес стикається з високою вартістю процедур, складними правилами та проблемами адміністрування, що стримує оновлення техніки та розвиток виробництва.

Водночас важливим питанням для обговорення була ідентифікація та реєстрація свиней. Профільні аграрні асоціації та представники бізнесу звертають увагу на відсутність прозорого ринку, монополізацію послуг та надмірну зарегульованість у цій сфері. Зазначалося, що чинний Закон України «Про ідентифікацію та реєстрацію тварин» потребує глибокого оновлення.

Тому Комітет рекомендував Міністерству економіки, довкілля та сільського господарства України підготувати зміни до цього Закону, узгодивши функції державного контролю та адміністрування реєстрів. Це має запобігти делегуванню функцій держави - зберегти за державою ключові функції контролю і адміністрування реєстрів та не допустити їх передачі приватним структурам - та сприяти формуванню прозорого ринку послуг і цінової політики в частині ідентифікації та реєстрації тварин.

Також Комітетом схвалено рекомендації комітетських слухань на тему: «Державна підтримка аграрного сектору у 2026 році. Державні та недержавні фонди і механізми».

