Во Львовской области разоблачили таможенника на схеме вывоза валюты

За деньги чиновник обеспечивал беспрепятственный выезд в Польшу без декларирования наличных и прохождения таможенных формальностей.

Во Львовской области задержан инспектор таможенного поста «Краковец» Львовской таможни, который, по данным следствия, организовал схему незаконного заработка на вывозе валюты за границу. Об этом сообщил Офис Генерального прокурора.

Правоохранители установили, что за деньги он обеспечивал беспрепятственный выезд в Польшу без декларирования наличных средств и прохождения таможенных формальностей. За перевозку до 50 тыс. долларов тариф составлял 500 долларов, свыше этой суммы — 1 тыс. долларов.

С февраля по начало апреля инспектор, по версии следствия, тремя частями пропустил через границу 180 тыс. долларов без декларирования, получив за это 2,5 тыс. долларов неправомерной выгоды. Фактически за эту сумму из страны вывезли почти 8 млн грн в эквиваленте.

Его задержали во время получения последней части средств — 1 тыс. долларов США.

В настоящее время инспектору сообщено о подозрении.

