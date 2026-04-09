На Львівщині викрили митника на схемі вивезення валюти

За гроші посадовець забезпечував безперешкодний виїзд до Польщі без декларування готівки та проходження митних формальностей.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Львівщині затримано інспектора митного поста «Краковець» Львівської митниці, який, за даними слідства, організував схему незаконного заробітку на вивезенні валюти за кордон. Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

Правоохоронці встановили, що за гроші він забезпечував безперешкодний виїзд до Польщі без декларування готівки та проходження митних формальностей. За перевезення до 50 тис. доларів тариф становив 500 доларів, понад цю суму - 1 тис. доларів.

З лютого до початку квітня інспектор, за версією слідства, трьома частинами пропустив через кордон 180 тис. доларів без декларування, отримавши за це 2,5 тис. доларів неправомірної вигоди. Фактично за цю суму з країни вивезли майже 8 млн грн в еквіваленті.

Його затримали під час отримання останньої частини коштів - 1 тис. доларів США.

Наразі інспектору повідомлено про підозру.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.