В Украине появились оливковые номерные знаки — кому их выдают, фото

Первые номерные знаки нового образца уже были выданы дипломатам в столице.

В Украине начали выдавать номерные знаки нового образца оливкового цвета. Речь идет о дипломатических номерах, которые уже получили представители иностранной дипломатической миссии в Киеве. Инициатором изменений выступило Министерство иностранных дел, а реализацию обеспечили совместно с Главным сервисным центром МВД.

Для чего ввели новые номера

Обновление имеет несколько целей:

повысить узнаваемость дипломатического транспорта;

внедрить современные стандарты визуальной идентификации;

усилить учет и контроль использования номерных знаков.

Структура номеров при этом не изменилась: первые три цифры — код дипломатического учреждения, следующие — индивидуальный номер автомобиля.

Начальник Главного сервисного центра МВД Александр Малиш отметил, что изменения касаются не только внешнего вида, но и прозрачности процедур.

Министр иностранных дел Андрей Сибига подчеркнул символическое значение нововведения. По его словам, ранее первый дипломатический номер был закреплен за Россией, однако теперь это изменено — его получили представители страны-партнера Украины.

Это, по оценке министра, отражает актуальные международные реалии и последовательный отказ от наследия прошлого.

