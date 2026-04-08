В Украине появились оливковые номерные знаки — кому их выдают, фото

18:24, 8 апреля 2026
Первые номерные знаки нового образца уже были выданы дипломатам в столице.
В Украине начали выдавать номерные знаки нового образца оливкового цвета. Речь идет о дипломатических номерах, которые уже получили представители иностранной дипломатической миссии в Киеве. Инициатором изменений выступило Министерство иностранных дел, а реализацию обеспечили совместно с Главным сервисным центром МВД.

Для чего ввели новые номера

Обновление имеет несколько целей:

  • повысить узнаваемость дипломатического транспорта;
  • внедрить современные стандарты визуальной идентификации;
  • усилить учет и контроль использования номерных знаков.

Структура номеров при этом не изменилась: первые три цифры — код дипломатического учреждения, следующие — индивидуальный номер автомобиля.

Начальник Главного сервисного центра МВД Александр Малиш отметил, что изменения касаются не только внешнего вида, но и прозрачности процедур.

Министр иностранных дел Андрей Сибига подчеркнул символическое значение нововведения. По его словам, ранее первый дипломатический номер был закреплен за Россией, однако теперь это изменено — его получили представители страны-партнера Украины.

Это, по оценке министра, отражает актуальные международные реалии и последовательный отказ от наследия прошлого.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

ТОП-5 кейсов Верховного Суда, где Stories и должности стали решающими аргументами в суде

Instagram-профиль может рассказать суду гораздо больше, чем официальные декларации или возражения на иск.

Поиск и смена адвоката не оправдывают пропуск срока обращения в суд — позиция ВС

ВС подтвердил, что смена адвокатов и получение бесплатной правовой помощи не являются уважительными причинами пропуска срока обращения в суд.

Дорожные карты от ГНС: как правильно подать Таблицу данных в 2026 году

Налоговая запускает практические дорожные карты для бизнеса.

ГПСУ подключат к государственным реестрам, а процедуры проверки иностранцев на границе уточнят

Законопроект предусматривает расширение возможностей Государственной пограничной службы Украины в части доступа к государственным информационным ресурсам.

Закон о цифровизации исполнительного производства принят: документ ждет подписи Президента

Верховная Рада приняла закон о реформе исполнительного производства, но решило ли это все проблемы.

