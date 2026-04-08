В Україні з’явилися оливкові номерні знаки — кому їх видають, фото

Перші номерні знаки нового зразка вже видали дипломатам у столиці.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні почали видавати номерні знаки нового зразка оливкового кольору. Йдеться про дипломатичні номери, які вже отримали представники іноземної дипломатичної місії у Києві. Ініціатором змін виступило Міністерство закордонних справ, а реалізацію забезпечили спільно з Головним сервісним центром МВС.

Для чого запровадили нові номери

Оновлення має кілька цілей:

підвищити впізнаваність дипломатичного транспорту;

впровадити сучасні стандарти візуальної ідентифікації;

посилити облік і контроль використання номерних знаків.

Структура номерів при цьому не змінилася: перші три цифри — код дипломатичної установи, наступні — індивідуальний номер автомобіля.

Начальник Головного сервісного центру МВС Олександр Малиш зазначив, що зміни стосуються не лише зовнішнього вигляду, а й прозорості процедур.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга наголосив на символічному значенні нововведення. За його словами, раніше перший дипломатичний номер був закріплений за Росією, однак тепер це змінено — його отримали представники країни-партнера України.

Це, за оцінкою міністра, відображає актуальні міжнародні реалії та послідовну відмову від спадщини минулого.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.