В Україні з’явилися оливкові номерні знаки — кому їх видають, фото

18:24, 8 квітня 2026
Перші номерні знаки нового зразка вже видали дипломатам у столиці.
В Україні з’явилися оливкові номерні знаки — кому їх видають, фото
В Україні почали видавати номерні знаки нового зразка оливкового кольору. Йдеться про дипломатичні номери, які вже отримали представники іноземної дипломатичної місії у Києві. Ініціатором змін виступило Міністерство закордонних справ, а реалізацію забезпечили спільно з Головним сервісним центром МВС.

Для чого запровадили нові номери

Оновлення має кілька цілей:

  • підвищити впізнаваність дипломатичного транспорту;
  • впровадити сучасні стандарти візуальної ідентифікації;
  • посилити облік і контроль використання номерних знаків.

Структура номерів при цьому не змінилася: перші три цифри — код дипломатичної установи, наступні — індивідуальний номер автомобіля.

Начальник Головного сервісного центру МВС Олександр Малиш зазначив, що зміни стосуються не лише зовнішнього вигляду, а й прозорості процедур.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга наголосив на символічному значенні нововведення. За його словами, раніше перший дипломатичний номер був закріплений за Росією, однак тепер це змінено — його отримали представники країни-партнера України.

Це, за оцінкою міністра, відображає актуальні міжнародні реалії та послідовну відмову від спадщини минулого.

 

