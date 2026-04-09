Василия Титарчука назначили заместителем руководителя Госуправления делами

Президент назначил Василия Титарчука заместителем руководителя Государственного управления делами.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 302/2026 о назначении Василия Титарчука заместителем руководителя Государственного управления делами.

Согласно документу, назначение является временным — до назначения на эту должность победителя конкурса, объявленного после прекращения или отмены военного положения, но не дольше чем до последнего дня двенадцатимесячного срока со дня прекращения или отмены военного положения.

Указ подписан 8 апреля.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.