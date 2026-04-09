Василя Титарчука призначили заступником керівника Держуправління справами
09:13, 9 квітня 2026
Президент призначив Василя Титарчука заступником Керівника Державного управління справами.
Президент України Володимир Зеленський підписав указ № 302/2026 про призначення Василя Титарчука заступником керівника Державного управління справами.
Згідно з документом, призначення є тимчасовим — до призначення на цю посаду переможця конкурсу, оголошеного після припинення чи скасування воєнного стану, але не довше ніж до останнього дня дванадцятимісячного строку з дня припинення чи скасування воєнного стану.
Указ підписано 8 квітня.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.