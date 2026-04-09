Василя Титарчука призначили заступником керівника Держуправління справами

Президент призначив Василя Титарчука заступником Керівника Державного управління справами.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ № 302/2026 про призначення Василя Титарчука заступником керівника Державного управління справами.

Згідно з документом, призначення є тимчасовим — до призначення на цю посаду переможця конкурсу, оголошеного після припинення чи скасування воєнного стану, але не довше ніж до останнього дня дванадцятимісячного строку з дня припинення чи скасування воєнного стану.

Указ підписано 8 квітня.

