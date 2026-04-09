  1. В Україні

Василя Титарчука призначили заступником керівника Держуправління справами

09:13, 9 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Президент призначив Василя Титарчука заступником Керівника Державного управління справами.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський підписав указ № 302/2026 про призначення Василя Титарчука заступником керівника Державного управління справами.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Згідно з документом, призначення є тимчасовим — до призначення на цю посаду переможця конкурсу, оголошеного після припинення чи скасування воєнного стану, але не довше ніж до останнього дня дванадцятимісячного строку з дня  припинення чи скасування воєнного стану.

Указ підписано 8 квітня.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]