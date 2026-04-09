Бизнес обязан публиковать контент на украинском языке в социальных сетях — Елена Ивановская

Требование касается и видео, и текстов, даже если они не являются рекламой.

Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская заявила, что контент бизнес-страниц в социальных сетях должен публиковаться на украинском языке независимо от того, является ли он рекламным.

По ее словам, требования к использованию государственного языка в интернет-представительствах компаний определяет закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

В частности, субъекты хозяйствования обязаны предоставлять информацию о товарах и услугах на украинском языке — как в интернет-магазинах, так и в социальных сетях.

Елена Ивановская уточнила, что это правило распространяется на все элементы контента: видео, текстовые публикации, надписи и звуковое сопровождение. Соответственно, даже материалы, которые не являются прямой рекламой, должны быть на украинском языке или содержать полноценную украинскую версию.

Она также подчеркнула, что страницы бизнеса в социальных сетях — в частности в Instagram, Facebook или YouTube — должны вестись на государственном языке. Использование других языков допускается, однако украинская версия должна быть не менее полной по содержанию и объему и отображаться для пользователей в Украине по умолчанию.

Языковой омбудсмен подчеркнула: соблюдение языкового законодательства в онлайн-пространстве является обязательным условием обслуживания потребителей и составляющей ответственной деятельности бизнеса.

