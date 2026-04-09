Бізнес зобов’язаний публікувати контент українською в соцмережах — Олена Івановська

Вимога стосується і відео, і текстів, навіть якщо вони не є рекламою.

Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська заявила, що контент бізнес-сторінок у соціальних мережах має публікуватися українською мовою незалежно від того, чи є він рекламним.

За її словами, вимоги до використання державної мови в інтернет-представництвах компаній визначає закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

Зокрема, суб’єкти господарювання зобов’язані надавати інформацію про товари та послуги українською — як в інтернет-магазинах, так і в соцмережах.

Івановська уточнила, що це правило поширюється на всі елементи контенту: відео, текстові дописи, написи та звуковий супровід. Відповідно, навіть матеріали, які не є прямою рекламою, повинні бути українською або містити повноцінну українську версію.

Вона також наголосила, що сторінки бізнесу в соціальних мережах — зокрема в Instagram, Facebook чи YouTube — мають вестися державною мовою. Використання інших мов допускається, однак українська версія повинна бути не менш повною за змістом і обсягом та відображатися для користувачів в Україні за замовчуванням.

Мовний омбудсмен підкреслила: дотримання мовного законодавства в онлайн-просторі є обов’язковою умовою обслуговування споживачів і складовою відповідальної діяльності бізнесу.

