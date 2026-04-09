  В Украине

ВСП отстранил судью из Луганской области Ивана Посохова, которого разоблачили на подстрекательстве адвоката к взятке

11:59, 9 апреля 2026
Судью из Луганской области Ивана Посохова, которого разоблачили на подстрекательстве к подкупу другого судьи, отстранен от осуществления правосудия. Об этом сообщает САП.

Так, по ходатайству руководителя САП Высший совет правосудия отстранил от осуществления правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности судью Северодонецкого городского суда Луганской области Ивана Посохова, которого направили в Сторожинецкий районный суд Черновицкой области.

Его разоблачили на подстрекательстве адвоката к передаче 30 тысяч долларов судье Соломенского районного суда г. Киева.

ВСП удовлетворил ходатайство и отстранил судью от осуществления правосудия до 9 июня 2026 года.

Добавим, что следственный судья ВАКС применил подозреваемому меру пресечения в виде залога в размере 1 331 200 грн.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

В Раде предлагают перезапустить рынок газа по модели ЕС

Законопроект имплементирует регламент ЕС, вводя систему оценки рисков и реагирования на кризисы в сфере поставок газа.

После ЖЭКов — правовой вакуум: для совладельцев домов готовят реальные рычаги контроля за ОСМД

Предлагаемые изменения предусматривают четкие требования к качеству услуг и механизмы быстрого реагирования на проблемы в многоквартирных домах.

Будущее международного правосудия: Лев Кишакевич и Оксана Сенаторова стали финалистами конкурса в МУС

Путь кандидатов в МУС, жесткие требования Гааги и функции системы международного правосудия изнутри.

Штрафы за утилизацию отходов в водоемы могут возрасти с 85 гривен до 5 тысяч

За утилизацию отходов в водоемы придется платить 5 тысяч, а за ограничение доступа к пляжам – 17 тысяч.

В Раде предлагают новый порядок исключения женщин из воинского учета: 30 дней на проверку и 90 — на исключение

В Раде предлагают урегулировать порядок исключения женщин из воинского учета в случае ошибочного или незаконного внесения данных в реестры.

