ВСП отстранил судью из Луганской области Ивана Посохова, которого разоблачили на подстрекательстве адвоката к взятке

Судью разоблачили на подстрекательстве адвоката к передаче 30 тысяч долларов судье Соломенского районного суда Киева.

Судью из Луганской области Ивана Посохова, которого разоблачили на подстрекательстве к подкупу другого судьи, отстранен от осуществления правосудия. Об этом сообщает САП.

Так, по ходатайству руководителя САП Высший совет правосудия отстранил от осуществления правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности судью Северодонецкого городского суда Луганской области Ивана Посохова, которого направили в Сторожинецкий районный суд Черновицкой области.

Его разоблачили на подстрекательстве адвоката к передаче 30 тысяч долларов судье Соломенского районного суда г. Киева.

ВСП удовлетворил ходатайство и отстранил судью от осуществления правосудия до 9 июня 2026 года.

Добавим, что следственный судья ВАКС применил подозреваемому меру пресечения в виде залога в размере 1 331 200 грн.

