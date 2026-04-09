ВРП відсторонила суддю з Луганщини Івана Посохова, якого викрили на підбурюванні адвоката до хабаря

Суддю викрили на підбурюванні адвоката до надання 30 тисяч доларів судді Солом’янського райсуду Києва.

Суддю з Луганщини Івана Посохова, якого викрили на підбурюванні до підкупу іншого судді, відсторонено від здійснення правосуддя. Про це повідомляє САП.

Так, за клопотанням керівника САП Вища рада правосуддя відсторонила від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності суддю Сіверськодонецького міського суду Луганської області Івана Посохова, якого відрядили до Сторожинецького районного суду Чернівецької області.

Його викрили на підбурюванні адвоката до надання 30 тисяч доларів судді Солом’янського райсуду м. Києва.

ВРП задовольнила клопотання та відсторонила суддю від здійснення правосуддя до 9 червня 2026 року.

Додамо, що слідчий суддя ВАКС застосував підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 1 331 200 грн.

