  1. В Україні

ВРП відсторонила суддю з Луганщини Івана Посохова, якого викрили на підбурюванні адвоката до хабаря

11:59, 9 квітня 2026
Суддю викрили на підбурюванні адвоката до надання 30 тисяч доларів судді Солом’янського райсуду Києва.
Суддю з Луганщини Івана Посохова, якого викрили на підбурюванні до підкупу іншого судді, відсторонено від здійснення правосуддя. Про це повідомляє САП.

Так, за клопотанням керівника САП Вища рада правосуддя відсторонила від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності суддю Сіверськодонецького міського суду Луганської області Івана Посохова, якого відрядили до Сторожинецького районного суду Чернівецької області.

Його викрили на підбурюванні адвоката до надання 30 тисяч доларів судді Солом’янського райсуду м. Києва.

ВРП задовольнила клопотання та відсторонила суддю від здійснення правосуддя до 9 червня 2026 року.

Додамо, що слідчий суддя ВАКС застосував підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 1 331 200 грн. 

ВРП залишила в силі рішення про звільнення суддів Василя Артимовича та Ірини Малех

ВРП підтвердила можливість звільнення судді за відсутності кримінального вироку.

Законопроєкти, що не відповідають Конституції блокуватимуть одразу після реєстрації

У Верховній Раді пропонують закріпити обов’язкову оцінку законопроєктів одразу після їх реєстрації.

Суддя Іван Посохов перед відстороненням ВРП звинуватив правоохоронців у фальсифікації доказів про підкуп колеги

ВРП проголосувала за відсторонення судді Івана Посохова попри заяви захисту про провокацію з боку правоохоронців та відсутність підпису Генпрокурора на підозрі.

