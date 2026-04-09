  1. В Украине

В НСЗУ объяснили, зачем нужна электронная подпись в Кабинете пациента

22:18, 9 апреля 2026
Для авторизации в Кабинете пациента понадобится электронная подпись.
В Национальной службе здоровья Украины разъяснили, почему для входа и работы в Кабинете пациента необходима электронная подпись и как ее получить.

Как отмечают в ведомстве, электронная подпись используется для подтверждения личности при авторизации в электронной системе здравоохранения (ЕСОЗ). Также она необходима для подписания при изменении персональных данных, подаче декларации или других действий, требующих юридического удостоверения.

Таким образом, э-подпись используют, в частности, с целью:

  • идентификации личности;
  • защищенного доступа к вашим персональным данным;
  • подписания электронных документов — например, декларации с семейным врачом.

В НСЗУ подчеркивают, что использование электронной подписи позволяет защитить конфиденциальную информацию пациентов и обеспечивает законность электронных действий в системе.

Получить электронную подпись можно в аккредитованных центрах сертификации ключей, в частности через онлайн-банкинг, сервис «Дия», налоговые органы или другие официальные учреждения.

медицина больница

