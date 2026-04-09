У НСЗУ пояснили, навіщо потрібен електронний підпис у Кабінеті пацієнта

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Національній службі здоров’я України роз’яснили, чому для входу та роботи в Кабінеті пацієнта необхідний електронний підпис та як його отримати.

Як зазначають у відомстві, електронний підпис використовується для підтвердження особи під час авторизації в електронній системі охорони здоров’я (ЕСОЗ). Також він необхідний для підпису при зміні персональних даних, поданні декларації чи інших дій, які потребують юридичного засвідчення.

Таким чином, е-підпис використовують зокрема з метою:

ідентифікації особи;

захищеного доступу до ваших персональних даних;

підписання електронних документів — наприклад, декларації з сімейним лікарем.

У НСЗУ наголошують, що використання електронного підпису дозволяє захистити конфіденційну інформацію пацієнтів та забезпечує законність електронних дій у системі.

Отримати електронний підпис можна в акредитованих центрах сертифікації ключів, зокрема через онлайн-банкінг, сервіс «Дія», податкові органи або інші офіційні установи.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.