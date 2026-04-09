У НСЗУ пояснили, навіщо потрібен електронний підпис у Кабінеті пацієнта

22:18, 9 квітня 2026
Для авторизації в Кабінеті пацієнта знадобиться електронний підпис.
У Національній службі здоров’я України роз’яснили, чому для входу та роботи в Кабінеті пацієнта необхідний електронний підпис та як його отримати.

Як зазначають у відомстві, електронний підпис використовується для підтвердження особи під час авторизації в електронній системі охорони здоров’я (ЕСОЗ). Також він необхідний для підпису при зміні персональних даних, поданні декларації чи інших дій, які потребують  юридичного засвідчення.

Таким чином, е-підпис використовують зокрема з метою:

  • ідентифікації особи;
  • захищеного доступу до ваших персональних даних;
  • підписання електронних документів — наприклад, декларації з сімейним лікарем.

У НСЗУ наголошують, що використання електронного підпису дозволяє захистити конфіденційну інформацію пацієнтів та забезпечує законність електронних дій у системі.

Отримати електронний підпис можна в акредитованих центрах сертифікації ключів, зокрема через онлайн-банкінг, сервіс «Дія», податкові органи або інші офіційні установи.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Валерія Лутковська: чому матеріали НСРД не можуть бути доказами у дисциплінарних справах суддів

Валерія Лутковська розповіла про порушення закону у справі екс-голови ОАСК Павла Вовка.

ВРП залишила в силі рішення про звільнення суддів Василя Артимовича та Ірини Малех

ВРП підтвердила можливість звільнення судді за відсутності кримінального вироку.

Законопроєкти, що не відповідають Конституції блокуватимуть одразу після реєстрації

У Верховній Раді пропонують закріпити обов’язкову оцінку законопроєктів одразу після їх реєстрації.

Суддя Іван Посохов перед відстороненням ВРП звинуватив правоохоронців у фальсифікації доказів про підкуп колеги

ВРП проголосувала за відсторонення судді Івана Посохова попри заяви захисту про провокацію з боку правоохоронців та відсутність підпису Генпрокурора на підозрі.

У Раді пропонують перезапустити ринок газу за моделлю ЄС

Законопроєкт імплементує регламент ЄС, запроваджуючи систему оцінки ризиків і реагування на кризи у сфері постачання газу.

