  1. В Украине

В Польше на двух украинцев напали с мачете

22:36, 9 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В Польше взяли под стражу двух мужчин, напавших с мачете на украинцев.
Фото: Adobe Stock
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В польском городе Пшасныш двое граждан Украины подверглись нападению с мачете. По данным следствия, мотивом преступления стала их национальность. Об этом пишет tvn24.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По информации прокуратуры, двое мужчин в феврале пришли во двор дома, где проживали украинцы. Один из нападавших атаковал мужчину по имени Иван, который находился на улице, нанеся ему удар мачете. На помощь выбежал Василий, который также получил ранение — удар по правой руке.

Еще один житель дома вместе с Василием сумел затащить раненого в помещение и закрыть дверь, что позволило избежать дальнейшего нападения.

Оба пострадавших получили ранения.

Первого подозреваемого задержали сразу после нападения. Ему инкриминируют применение насилия по причине национальной принадлежности потерпевших, избиение, а также создание угрозы жизни и здоровью. Он признал вину и подтвердил, что мотивом нападения была украинская национальность жертв. Известно, что ранее мужчина уже был судим.

«Допрошенный в качестве подозреваемого Матеуш П. дал краткие объяснения. Он признал себя виновным в предъявленных ему обвинениях. Подтвердил, что мотивом нападения был факт, что потерпевшие являются украинской национальности», — указала прокурор Эльжбета Эдита Лукашевич.

Второй нападавший некоторое время скрывался, однако его задержали 3 апреля. Он также признал свое участие в нападении, подтвердил использование мачете и причинение телесных повреждений. По его словам, из-за состояния алкогольного опьянения он не помнит всех деталей события.

Оба подозреваемых взяты под стражу. Им грозит до 12 лет лишения свободы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Польша

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]