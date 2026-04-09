У Польщі на двох українців напали з мачете

У Польщі взяли під варту двох чоловіків, які напали з мачете на українців.

Фото: Adobe Stock

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У польському місті Пшасниш двоє громадян України зазнали нападу з мачете. За даними слідства, мотивом злочину стала їхня національність. Про це пише tvn24.

За інформацією прокуратури, двоє чоловіків у лютому прийшли на подвір’я будинку, де проживали українці. Один із нападників атакував чоловіка на імʼя Іван, який перебував надворі, завдавши йому удару мачете. На допомогу вибіг Василь, який також отримав поранення — удар по правій руці.

Ще один мешканець будинку разом із Василем зумів затягнути пораненого до приміщення та зачинити двері, що дозволило уникнути подальшого нападу.

Першого підозрюваного затримали одразу після нападу. Йому інкримінують застосування насильства через національну приналежність потерпілих, побиття, а також створення загрози життю та здоров’ю. Він визнав провину та підтвердив, що мотивом нападу була українська національність жертв. Відомо, що раніше чоловік уже був судимий.

«Допитаний як підозрюваний Матеуш П. дав короткі пояснення. Він визнав себе винним у пред’явлених йому обвинуваченнях. Підтвердив, що мотивом нападу був факт, що потерпілі є української національності», — вказала прокурор Ельжбета Едита Лукашевич.

Другий нападник певний час переховувався, однак його затримали 3 квітня. Він також визнав свою участь у нападі, підтвердив використання мачете та заподіяння тілесних ушкоджень. За його словами, через стан алкогольного сп’яніння він не пам’ятає всіх деталей події.

Обох підозрюваних взяли під варту. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.