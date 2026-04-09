Утвержден Порядок ведения перечня поданных деклараций соответствия в сфере страхового фонда документации

Порядок определяет процедуру ведения перечня поданных деклараций соответствия, в частности их подготовку, регистрацию и обнародование.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Приказом Министерства юстиции Украины от 6 апреля 2026 года № 900/5, зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 7 апреля 2026 года за № 467/45861, утвержден Порядок ведения перечня поданных деклараций соответствия материально-технической базы субъекта хозяйствования требованиям законодательства в сфере страхового фонда документации. Об этом сообщила Государственная архивная служба Украины.

Документом предусмотрено, что декларации соответствия регистрируются в системе электронного документооборота Укргосархива и вносятся в соответствующий перечень с последующим обнародованием на официальном веб-сайте в форме открытых данных.

«Принятие приказа будет способствовать упорядочению процессов учета деклараций соответствия и повышению прозрачности в сфере ведения страхового фонда документации», — заявили в ведомстве.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.