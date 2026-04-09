  1. В Україні

Затверджено Порядок ведення переліку поданих декларацій відповідності у сфері страхового фонду документації

19:54, 9 квітня 2026
Наказом Міністерства юстиції України від 6 квітня 2026 року № 900/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 7 квітня 2026 року за № 467/45861, затверджено Порядок ведення переліку поданих декларацій відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства у сфері страхового фонду документації. Про це повідомила Державна архівна служба України.

Порядок визначає процедуру ведення переліку поданих декларацій відповідності, зокрема їх підготовку, реєстрацію та оприлюднення.

Документом передбачено, що декларації відповідності реєструються в системі електронного документообігу Укрдержархіву та вносяться до відповідного переліку з подальшим оприлюдненням на офіційному вебсайті у формі відкритих даних.

«Прийняття наказу сприятиме впорядкуванню процесів обліку декларацій відповідності та підвищенню прозорості у сфері ведення страхового фонду документації», - заявили у відомстві.

мінюст

