Разрешено ли аграриям на едином налоге 4 группы рассчитываться товарами — разъяснение ГНС

ГНС сообщила, что плательщики единого налога четвертой группы имеют право совершать бартерные операции, поскольку законодательство не устанавливает для них ограничений по расчетам в неденежной форме.

Главное управление ГНС в Одесской области разъяснило, что бартерная (товарообменная) операция в соответствии с Налоговым кодексом Украины — это хозяйственная операция, в рамках которой расчеты за товары, работы или услуги осуществляются в неденежной форме в пределах одного договора.

Гражданский кодекс Украины определяет, что по договору мены каждая из сторон передает другой стороне товар в обмен на другой, выступая одновременно и продавцом, и покупателем. К таким договорам применяются общие нормы, предусмотренные для купли-продажи, поставки и других смежных правоотношений, если это не противоречит их сути.

Для плательщиков единого налога четвертой группы объектом налогообложения является площадь сельскохозяйственных угодий или земель водного фонда, находящихся в собственности или пользовании, в том числе на условиях аренды или эмфитевзиса.

При этом Налоговый кодекс не устанавливает ограничений на проведение бартерных операций такими плательщиками. Следовательно, юридические лица — плательщики единого налога четвертой группы могут осуществлять расчеты в форме бартера или взаимозачета.

