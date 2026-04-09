Разрешено ли аграриям на едином налоге 4 группы рассчитываться товарами — разъяснение ГНС

23:12, 9 апреля 2026
ГНС сообщила, что плательщики единого налога четвертой группы имеют право совершать бартерные операции, поскольку законодательство не устанавливает для них ограничений по расчетам в неденежной форме.
Главное управление ГНС в Одесской области разъяснило, что бартерная (товарообменная) операция в соответствии с Налоговым кодексом Украины — это хозяйственная операция, в рамках которой расчеты за товары, работы или услуги осуществляются в неденежной форме в пределах одного договора.

Гражданский кодекс Украины определяет, что по договору мены каждая из сторон передает другой стороне товар в обмен на другой, выступая одновременно и продавцом, и покупателем. К таким договорам применяются общие нормы, предусмотренные для купли-продажи, поставки и других смежных правоотношений, если это не противоречит их сути.

Для плательщиков единого налога четвертой группы объектом налогообложения является площадь сельскохозяйственных угодий или земель водного фонда, находящихся в собственности или пользовании, в том числе на условиях аренды или эмфитевзиса.

При этом Налоговый кодекс не устанавливает ограничений на проведение бартерных операций такими плательщиками. Следовательно, юридические лица — плательщики единого налога четвертой группы могут осуществлять расчеты в форме бартера или взаимозачета.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

Валерия Лутковская: почему материалы НСРД не могут быть доказательствами в дисциплинарных делах судей

Валерия Лутковская рассказала о процедурных нарушениях в деле экс-главы ОАСК Павла Вовка.

ВСП оставил в силе решение об увольнении судей Василия Артымовича и Ирины Малех

ВСП подтвердил возможность увольнения судьи при отсутствии уголовного приговора.

Законопроекты, не соответствующие Конституции, будут блокироваться сразу после регистрации

В Верховной Раде предлагают закрепить обязательную оценку законопроектов сразу после их регистрации.

Судья Иван Посохов перед отстранением ВСП обвинил правоохранителей в фальсификации доказательств о подкупе коллеги

ВСП проголосовал за отстранение судьи Ивана Посохова, несмотря на заявления защиты о провокации со стороны правоохранителей и отсутствие подписи Генпрокурора на подозрении.

В Раде предлагают перезапустить рынок газа по модели ЕС

Законопроект имплементирует регламент ЕС, вводя систему оценки рисков и реагирования на кризисы в сфере поставок газа.

