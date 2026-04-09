  В Україні

Чи дозволено аграріям на єдиному податку 4 групи розраховуватися товарами — роз’яснення ДПС

23:12, 9 квітня 2026
ДПС повідомила, що платники єдиного податку четвертої групи мають право здійснювати бартерні операції, оскільки законодавство не встановлює для них обмежень щодо розрахунків у негрошовій формі.
Головне управління ДПС в Одеській області роз’яснило, що бартерна (товарообмінна) операція відповідно до Податкового кодексу України — це господарська операція, у межах якої розрахунки за товари, роботи чи послуги здійснюються у негрошовій формі в рамках одного договору.

Цивільний кодекс України визначає, що за договором міни кожна зі сторін передає іншій товар в обмін на інший, виступаючи водночас і продавцем, і покупцем. До таких договорів застосовуються загальні норми, передбачені для купівлі-продажу, поставки та інших суміжних правовідносин, якщо це не суперечить їх суті.

Для платників єдиного податку четвертої групи об’єктом оподаткування є площа сільськогосподарських угідь або земель водного фонду, які перебувають у власності чи користуванні, зокрема на умовах оренди або емфітевзису.

При цьому Податковий кодекс не встановлює обмежень щодо проведення бартерних операцій такими платниками. Відтак юридичні особи — платники єдиного податку четвертої групи можуть здійснювати розрахунки у формі бартеру або взаємозаліку.

