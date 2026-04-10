Как начисляется пеня за просрочку налогов в 2026 году

Налоговая разъяснила порядок начисления пени за несвоевременную уплату налогов в 2026 году и напомнила об очередности погашения налогового долга.

Налоговики обращают внимание, что в соответствии с нормами Налогового кодекса Украины пеня — это денежная сумма в виде процентов, которая начисляется на налоговые обязательства и/или штрафные санкции, не уплаченные в установленные сроки. Также пеня может начисляться в других случаях и по правилам, предусмотренным законодательством, контроль за соблюдением которого осуществляют контролирующие органы.

Налогоплательщик обязан самостоятельно уплатить сумму пени, начисленную контролирующим органом.

При погашении налогового долга средства, поступающие от плательщика, в первую очередь направляются на погашение основного налогового обязательства. После его полного погашения они зачисляются в счет уплаты штрафов, и только затем — пени.

Если плательщик не соблюдает установленную очередность или не указывает её в платёжных документах (либо указывает с нарушением), контролирующий орган самостоятельно распределяет средства в соответствии с установленным порядком.

Суммы пени зачисляются в те бюджеты, в которые согласно законодательству зачисляются соответствующие налоги.

В случаях, когда пеня подлежит выплате в пользу налогоплательщика, она возвращается в порядке, установленном центральным органом исполнительной власти, который формирует и реализует государственную финансовую политику.

