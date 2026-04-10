  1. В Украине

Как начисляется пеня за просрочку налогов в 2026 году

07:18, 10 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Налоговая разъяснила порядок начисления пени за несвоевременную уплату налогов в 2026 году и напомнила об очередности погашения налогового долга.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Налоговики обращают внимание, что в соответствии с нормами Налогового кодекса Украины пеня — это денежная сумма в виде процентов, которая начисляется на налоговые обязательства и/или штрафные санкции, не уплаченные в установленные сроки. Также пеня может начисляться в других случаях и по правилам, предусмотренным законодательством, контроль за соблюдением которого осуществляют контролирующие органы.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Налогоплательщик обязан самостоятельно уплатить сумму пени, начисленную контролирующим органом.

При погашении налогового долга средства, поступающие от плательщика, в первую очередь направляются на погашение основного налогового обязательства. После его полного погашения они зачисляются в счет уплаты штрафов, и только затем — пени.

Если плательщик не соблюдает установленную очередность или не указывает её в платёжных документах (либо указывает с нарушением), контролирующий орган самостоятельно распределяет средства в соответствии с установленным порядком.

Суммы пени зачисляются в те бюджеты, в которые согласно законодательству зачисляются соответствующие налоги.

В случаях, когда пеня подлежит выплате в пользу налогоплательщика, она возвращается в порядке, установленном центральным органом исполнительной власти, который формирует и реализует государственную финансовую политику.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

налоговая налоги

Лента новостей

Блоги

Публикации

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]