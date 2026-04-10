Як нараховується пеня за прострочення податків у 2026 році

Податкова роз’яснила порядок нарахування пені за несвоєчасну сплату податків у 2026 році та нагадала про черговість погашення податкового боргу.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Податківці звертають увагу, що відповідно до норм Податкового кодексу України пеня — це грошова сума у вигляді відсотків, яка нараховується на податкові зобов’язання та/або штрафні санкції, не сплачені у встановлені строки. Також пеня може нараховуватися в інших випадках і за правилами, визначеними законодавством, контроль за дотриманням якого здійснюють контролюючі органи.

Платник податків зобов’язаний самостійно сплатити суму пені, нараховану контролюючим органом.

Під час погашення податкового боргу кошти, що надходять від платника, насамперед спрямовуються на погашення основного податкового зобов’язання. Після повного його закриття вони зараховуються на сплату штрафів, а вже потім — пені.

Якщо платник не дотримується встановленої черговості або не зазначає її у платіжних документах (чи робить це з порушенням), контролюючий орган самостійно розподіляє кошти відповідно до визначеного порядку.

Суми пені надходять до тих бюджетів, куди зараховуються відповідні податки згідно із законодавством.

У випадках, коли пеня підлягає виплаті на користь платника, вона повертається за процедурою, встановленою центральним органом виконавчої влади, що формує та реалізує державну фінансову політику.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.