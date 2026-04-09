Минюст обновил правила отнесения документов Национального архивного фонда к уникальным

Минюст обновил подходы к оформлению и ведению учетных документов и детализировал полномочия архивных учреждений, библиотек и музеев по выявлению уникальных документов.

Министерство юстиции сообщило, что вступил в силу приказ от 16 марта 2026 года № 685/5, которым внесены изменения в Методику отнесения документов Национального архивного фонда к уникальным.

Цель — уточнение процедур выявления, учета и хранения уникальных документов, а также приведение терминологии в соответствие с действующим законодательством.

Приказом, среди прочего:

расширен перечень документов, которые могут быть отнесены к уникальным, в частности к нему добавлены метрические записи и актовые записи гражданского состояния;

обновлены подходы к оформлению и ведению учетных документов (замена формулировок относительно бумажных носителей на бумажную форму);

детализированы полномочия архивных учреждений, библиотек и музеев по выявлению уникальных документов;

уточнены требования к заполнению учетных форм, в частности относительно указания имени, отчества (при наличии), а также информации о денежной оценке и страховании;

введена обязательность страхования уникальных документов после согласования соответствующих перечней;

урегулирован порядок подачи аннотированных перечней уникальных документов на рассмотрение Центральной экспертно-проверочной комиссии Укргосархива.

«Обновление Методики позволит повысить качество учета и сохранности уникальных документов Национального архивного фонда, а также обеспечит единые подходы к работе с ними», - заявили в ведомстве.

В Мин’юсте напомнили, что уникальные архивные документы — это особо ценные материалы, имеющие большое значение для истории, культуры и национальной идентичности украинского народа. Они также являются частью мирового культурного наследия.

