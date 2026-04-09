  1. В Украине

Минюст обновил правила отнесения документов Национального архивного фонда к уникальным

16:54, 9 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Минюст обновил подходы к оформлению и ведению учетных документов и детализировал полномочия архивных учреждений, библиотек и музеев по выявлению уникальных документов.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство юстиции сообщило, что вступил в силу приказ от 16 марта 2026 года № 685/5, которым внесены изменения в Методику отнесения документов Национального архивного фонда к уникальным.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Цель — уточнение процедур выявления, учета и хранения уникальных документов, а также приведение терминологии в соответствие с действующим законодательством.

Приказом, среди прочего:

  • расширен перечень документов, которые могут быть отнесены к уникальным, в частности к нему добавлены метрические записи и актовые записи гражданского состояния;
  • обновлены подходы к оформлению и ведению учетных документов (замена формулировок относительно бумажных носителей на бумажную форму);
  • детализированы полномочия архивных учреждений, библиотек и музеев по выявлению уникальных документов;
  • уточнены требования к заполнению учетных форм, в частности относительно указания имени, отчества (при наличии), а также информации о денежной оценке и страховании;
  • введена обязательность страхования уникальных документов после согласования соответствующих перечней;
  • урегулирован порядок подачи аннотированных перечней уникальных документов на рассмотрение Центральной экспертно-проверочной комиссии Укргосархива.

«Обновление Методики позволит повысить качество учета и сохранности уникальных документов Национального архивного фонда, а также обеспечит единые подходы к работе с ними», - заявили в ведомстве.

В Мин’юсте напомнили, что уникальные архивные документы — это особо ценные материалы, имеющие большое значение для истории, культуры и национальной идентичности украинского народа. Они также являются частью мирового культурного наследия.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

минюст

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]