Мін’юст оновив правила віднесення документів Національного архівного фонду до унікальних

16:54, 9 квітня 2026
Мін’юст оновив підходи до оформлення та ведення облікових документів та деталізовав повноваження архівних установ, бібліотек і музеїв щодо виявлення унікальних документів.
Мін’юст оновив правила віднесення документів Національного архівного фонду до унікальних
Міністерство юстиції повідомило, що набрав чинності наказ від 16 березня 2026 року № 685/5, яким внесено зміни до Методики віднесення документів Національного архівного фонду до унікальних.

Мета — уточнення процедур виявлення, обліку та зберігання унікальних документів, а також приведення термінології у відповідність до чинного законодавства.

Наказом з поміж іншого:

- розширено перелік документів, які можуть бути віднесені до унікальних, зокрема до нього додано метричні записи та актові записи цивільного стану;

- оновлені підходи до оформлення та ведення облікових документів (заміна формулювань щодо паперових носіїв на паперову форму);

- деталізовано повноваження архівних установ, бібліотек і музеїв щодо виявлення унікальних документів;

- уточнені вимоги до заповнення облікових форм, зокрема щодо зазначення імені, по батькові (за наявності), а також інформації про грошову оцінку і страхування;

- запроваджена обов’язковість страхування унікальних документів після погодження відповідних переліків;

- врегульований порядок подання анотованих переліків унікальних документів до розгляду Центральної експертно-перевірної комісії Укрдержархіву.

"Оновлення Методики дозволить підвищити якість обліку та збереження унікальних документів Національного архівного фонду, а також забезпечить єдині підходи до роботи з ними", - заявили у відомстві.

У Мін’юсті нагадують, унікальні архівні документи — це особливо цінні матеріали, які мають велике значення для історії, культури та національної ідентичності українського народу. Вони також є частиною світової культурної спадщини.

мінюст

