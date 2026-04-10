Расторжение брака в Украине: через ДРАЦС или суд — что нужно знать

07:36, 10 апреля 2026
В каких случаях развод оформляют через ДРАЦС, а когда — только через суд.
Расторжение брака в Украине: через ДРАЦС или суд — что нужно знать
Расторжение брака в Украине возможно двумя способами — через органы государственной регистрации актов гражданского состояния (ГРАГС) или в судебном порядке. Об этом напомнили в Минюсте.

Через ГРАГС брак можно расторгнуть по взаимному согласию супругов, если у них нет общих несовершеннолетних детей. В таком случае супруги подают совместное заявление, предъявляют паспорта и уплачивают государственную пошлину. Регистрация расторжения брака проводится через один месяц после подачи заявления, после чего выдается соответствующее свидетельство.

Если один из супругов не может присутствовать, заявление может подать представитель по доверенности или второй из супругов при наличии нотариально удостоверенного заявления. Интересы также может представлять адвокат.

В случае невозможности явиться для завершения процедуры необходимо письменно подтвердить согласие на регистрацию без личного участия и определить отдел ГРАГС, куда будет направлено свидетельство — в том числе за границу.

Судебный порядок применяется, если у супругов есть несовершеннолетние дети или отсутствует согласие одного из супругов. Иск о расторжении брака можно подать лично, через электронный суд или через представителя — по доверенности либо по договору с адвокатом. В этом случае результатом является решение суда.

Отдельно предусмотрена возможность расторжения брака за границей. Граждане Украины могут сделать это через дипломатические или консульские учреждения. В условиях военного положения определен перечень зарубежных учреждений, которые осуществляют государственную регистрацию актов гражданского состояния, вносят изменения в записи, восстанавливают и аннулируют их, а также выдают повторные свидетельства и выписки из реестра.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

Комитет цифровой трансформации высказал замечания к законопроекту о новых стандартах экзаменов по украинскому языку

Законопроект предлагает внедрить цифровые Е-сертификаты в «Дії» с QR-кодом, которые будут иметь такую же юридическую силу, как и бумажные.

Ярослава Максименко и ремонт за 6 дней в АРМА: Госаудитслужба даст правовую оценку действиям должностных лиц агентства

Из-за подозрений в неэффективном использовании бюджетных средств деятельность АРМА под руководством Ярославы Максименко стала объектом внимания Государственной аудиторской службы.

Сроки оплаты штрафов за нарушение безопасности на транспорте увеличат

Законопроект ставит целью решение проблем при исполнении водителями постановлений о наложении штрафов и при их принудительном исполнении

Валерия Лутковская: почему материалы НСРД не могут быть доказательствами в дисциплинарных делах судей

Валерия Лутковская рассказала о процедурных нарушениях в деле экс-главы ОАСК Павла Вовка.

ВСП оставил в силе решение об увольнении судей Василия Артымовича и Ирины Малех

ВСП подтвердил возможность увольнения судьи при отсутствии уголовного приговора.

