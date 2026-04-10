Расторжение брака в Украине: через ДРАЦС или суд — что нужно знать

В каких случаях развод оформляют через ДРАЦС, а когда — только через суд.

Расторжение брака в Украине возможно двумя способами — через органы государственной регистрации актов гражданского состояния (ГРАГС) или в судебном порядке. Об этом напомнили в Минюсте.

Через ГРАГС брак можно расторгнуть по взаимному согласию супругов, если у них нет общих несовершеннолетних детей. В таком случае супруги подают совместное заявление, предъявляют паспорта и уплачивают государственную пошлину. Регистрация расторжения брака проводится через один месяц после подачи заявления, после чего выдается соответствующее свидетельство.

Если один из супругов не может присутствовать, заявление может подать представитель по доверенности или второй из супругов при наличии нотариально удостоверенного заявления. Интересы также может представлять адвокат.

В случае невозможности явиться для завершения процедуры необходимо письменно подтвердить согласие на регистрацию без личного участия и определить отдел ГРАГС, куда будет направлено свидетельство — в том числе за границу.

Судебный порядок применяется, если у супругов есть несовершеннолетние дети или отсутствует согласие одного из супругов. Иск о расторжении брака можно подать лично, через электронный суд или через представителя — по доверенности либо по договору с адвокатом. В этом случае результатом является решение суда.

Отдельно предусмотрена возможность расторжения брака за границей. Граждане Украины могут сделать это через дипломатические или консульские учреждения. В условиях военного положения определен перечень зарубежных учреждений, которые осуществляют государственную регистрацию актов гражданского состояния, вносят изменения в записи, восстанавливают и аннулируют их, а также выдают повторные свидетельства и выписки из реестра.

