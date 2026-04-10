  1. В Україні

Розірвання шлюбу в Україні: через ДРАЦС чи суд — що потрібно знати

07:36, 10 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
У яких випадках розлучення оформлюють через ДРАЦС, а коли — лише через суд.
Розірвання шлюбу в Україні: через ДРАЦС чи суд — що потрібно знати
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Розірвання шлюбу в Україні можливе двома способами — через органи державної реєстрації актів цивільного стану (ДРАЦС) або в судовому порядку. Про це нагадали у Мін’юсті.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Через ДРАЦС шлюб можна розірвати за взаємною згодою подружжя, якщо воно не має спільних неповнолітніх дітей. У такому разі подружжя подає спільну заяву, пред’являє паспорти та сплачує державне мито. Реєстрацію розірвання шлюбу проводять через один місяць після подання заяви, після чого видається відповідне свідоцтво.

Якщо один із подружжя не може бути присутнім, заяву може подати представник за довіреністю або другий із подружжя за наявності нотаріально засвідченої заяви. Інтереси також може представляти адвокат.

У разі неможливості з’явитися для завершення процедури необхідно письмово підтвердити згоду на реєстрацію без особистої участі та визначити відділ ДРАЦС, куди буде надіслано свідоцтво — зокрема й за кордон.

Судовий порядок застосовується, якщо подружжя має неповнолітніх дітей або відсутня згода одного з подружжя. Позов про розірвання шлюбу можна подати особисто, через електронний суд або через представника — за довіреністю чи за договором із адвокатом. У цьому випадку результатом є рішення суду.

Окремо передбачено можливість розірвання шлюбу за кордоном. Громадяни України можуть зробити це через дипломатичні або консульські установи. В умовах воєнного стану визначено перелік закордонних установ, які здійснюють державну реєстрацію актів цивільного стану, вносять зміни до записів, поновлюють і анулюють їх, а також видають повторні свідоцтва та витяги з реєстру.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]