Розірвання шлюбу в Україні: через ДРАЦС чи суд — що потрібно знати

У яких випадках розлучення оформлюють через ДРАЦС, а коли — лише через суд.

Розірвання шлюбу в Україні можливе двома способами — через органи державної реєстрації актів цивільного стану (ДРАЦС) або в судовому порядку. Про це нагадали у Мін’юсті.

Через ДРАЦС шлюб можна розірвати за взаємною згодою подружжя, якщо воно не має спільних неповнолітніх дітей. У такому разі подружжя подає спільну заяву, пред’являє паспорти та сплачує державне мито. Реєстрацію розірвання шлюбу проводять через один місяць після подання заяви, після чого видається відповідне свідоцтво.

Якщо один із подружжя не може бути присутнім, заяву може подати представник за довіреністю або другий із подружжя за наявності нотаріально засвідченої заяви. Інтереси також може представляти адвокат.

У разі неможливості з’явитися для завершення процедури необхідно письмово підтвердити згоду на реєстрацію без особистої участі та визначити відділ ДРАЦС, куди буде надіслано свідоцтво — зокрема й за кордон.

Судовий порядок застосовується, якщо подружжя має неповнолітніх дітей або відсутня згода одного з подружжя. Позов про розірвання шлюбу можна подати особисто, через електронний суд або через представника — за довіреністю чи за договором із адвокатом. У цьому випадку результатом є рішення суду.

Окремо передбачено можливість розірвання шлюбу за кордоном. Громадяни України можуть зробити це через дипломатичні або консульські установи. В умовах воєнного стану визначено перелік закордонних установ, які здійснюють державну реєстрацію актів цивільного стану, вносять зміни до записів, поновлюють і анулюють їх, а також видають повторні свідоцтва та витяги з реєстру.

