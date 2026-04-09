  1. В Украине

Купянск, Староконстантинов, Сумы — города-герои: Владимир Зеленский вручил почетные награды общинам

18:20, 9 апреля 2026
Владимир Зеленский отметил наградами представителей органов местного самоуправления и военных администраций и вручил почетные отличия «Город-герой Украины».
Фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский во время заседания Конгресса местных и региональных властей вручил государственные награды представителям органов местного самоуправления и военных администраций, а также почетные отличия «Город-герой Украины».

Среди отмеченных — города Донецкой области: Дружковка, Константиновка, Краматорск, Покровск и Славянск, которые долгое время были прифронтовым форпостом и тылом для украинских защитников, а сейчас подвергаются все более сильным вражеским атакам и разрушениям.

В Запорожской области это Гуляйполе, вокруг которого продолжаются тяжелые бои, и Орехов, который находится под постоянными российскими ударами с первых дней полномасштабного российского вторжения.

В Харьковской области — Купянск, который остается в зоне активных боевых действий и находится под постоянными российскими обстрелами.

Марганец, Никополь и Павлоград в Днепропетровской области, которые постоянно обстреливает противник, но благодаря организованности и стойкости своих жителей эти города продолжают жить.

Староконстантинов в Хмельницкой области, имеющий стратегическое значение для обороноспособности страны. С самого начала полномасштабного вторжения Россия наносит по нему постоянные удары.

Сумы, которые в начале полномасштабной российской агрессии были в окружении, но украинцы заставили оккупантов отступить. Тростянец в Сумской области, который был оккупирован в первый день полномасштабного российского вторжения. Оккупация длилась 31 день. Но именно там было остановлено наступление оккупантов на Ахтырку, Лебедин и Сумы.

Напомним, Владимир Зеленский учредил почетное отличие «Город-герой Украины» 6 марта 2022 года и присвоил его Волновахе, Гостомелю, Мариуполю, Харькову, Херсону и Чернигову, 24 марта 2022 года — Буче, Ирпеню, Николаеву и Ахтырке, а 30 сентября 2025 года — еще 16 городам в семи областях Украины. Это Баштанка, Вознесенск, Гуляйполе, Дружковка, Константиновка, Краматорск, Купянск, Марганец, Никополь, Орехов, Павлоград, Покровск, Славянск, Староконстантинов, Сумы и Тростянец. Всего уже 26 украинских городов имеют отличие «Город-герой Украины».

