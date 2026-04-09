Куп'янськ, Старокостянтинів, Суми — міста-герої: Володимир Зеленський вручив почесні нагороди громадам

Володимир Зеленський відзначив нагородами представників органів місцевого самоврядування та військових адміністрацій і вручив почесні відзнаки «Місто-герой України»

Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад вручив державні нагороди представникам органів місцевого самоврядування і військових адміністрацій та почесні відзнаки «Місто-герой України».

Серед відзначених – міста Донеччини: Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Покровськ і Слов’янськ, що довгий час були прифронтовим форпостом і тилом для українських захисників, а зараз зазнають дедалі сильніших ворожих атак і руйнувань.

На Запоріжжі це Гуляйполе, довкола якого тривають важкі бої, та Оріхів, що перебуває під постійними російськими ударами ще з перших днів повномасштабного російського вторгнення.

На Харківщині – Куп’янськ, що залишається в зоні активних бойових дій і перебуває під постійними російськими обстрілами.

Марганець, Нікополь і Павлоград на Дніпровщині, які постійно обстрілює ворог, але завдяки організованості й стійкості своїх мешканців ці міста продовжують жити.

Старокостянтинів на Хмельниччині, що має стратегічне значення для обороноздатності країни. Із самого початку повномасштабного вторгнення Росія завдає по ньому постійних ударів.

Суми, які на початку повномасштабної російської агресії були в оточенні, але українці змусили окупантів відступити. Тростянець на Сумщині, що був окупований в перший день повномасштабного російського вторгнення. Окупація тривала 31 день. Але саме там був зупинений наступ окупантів на Охтирку, Лебедин та Суми.

Нагадаємо, Володимир Зеленський запровадив почесну відзнаку «Місто-герой України» 6 березня 2022 року та присвоїв її Волновасі, Гостомелю, Маріуполю, Харкову, Херсону й Чернігову, 24 березня 2022 року – Бучі, Ірпеню, Миколаєву та Охтирці, а 30 вересня 2025 року – ще 16 містам у семи областях України. Це Баштанка, Вознесенськ, Гуляйполе, Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Куп’янськ, Марганець, Нікополь, Оріхів, Павлоград, Покровськ, Слов’янськ, Старокостянтинів, Суми й Тростянець. Загалом уже 26 українських міст мають відзнаку «Місто-герой України».

