В Киеве мошенники с нотариусом завладели квартирой и земельными участками

18:42, 10 апреля 2026
Общая сумма ущерба семье, недвижимостью которой завладели, составляет 3,7 млн гривен.
В Киеве правоохранители сообщили о подозрении организатору мошенничества, его дяде и нотариусу, которые с использованием поддельных документов завладели квартирой и тремя земельными участками в селе Крюковщина, принадлежащими семье из Киевской области. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

Правоохранители установили, что 43-летний мужчина, работающий в сфере недвижимости, узнал о том, что жительница Киевской области выехала за границу, переписав три своих земельных участка на родителей. В дальнейшем он изготовил поддельные доверенности на себя, которые позволяли ему распоряжаться как квартирой, так и землей.

«В дальнейшем участки продавались подставным лицам, а затем перешли в собственность дяди организатора схемы. Земельные участки несколько раз объединяли и делили для того, чтобы изменить их кадастровые номера. Квартиру женщины также пытались перепродать несколько раз лицам, приближенным к организатору схемы. Сделки проводились с помощью нотариуса, которая является знакомой организатора мошенничества», — заявили в прокуратуре.

Отмечается, что общая сумма ущерба семье, недвижимостью которой завладели, составляет 3,7 млн гривен. В настоящее время на все имущество наложен арест.

Трем лицам — организатору мошенничества, нотариусу и родственнику организатора — сообщено о подозрении.

В суд направлено ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

Орест Мандзий: что известно о новом лице таможенной реформы в Украине

Назначение Ореста Мандзия главой Гостаможслужбы стало выполнением очередного структурного маяка МВФ и ключевым шагом к реформе таможни.

Из проекта Гражданского кодекса исключили норму о «нежелании иметь детей» как основании для расторжения брака

В Раду подали обновлённый проект Гражданского кодекса без норм о репродуктивных основаниях для расторжения брака.

Штрафы и цифровой контроль: правительство и Рада по-разному видят подход к финансовым нарушениям

В Верховной Раде подчеркивают необходимость сбалансировать штрафы и повысить эффективность финансового контроля через цифровизацию.

Рейтинг рисков и аудит вместо штрафов: Верховная Рада установила новые правила проверок бизнеса

Закон о госнадзоре внедряет новые инструменты защиты предпринимателей, такие как остановка бизнеса только через суд и право на консультацию.

Лотерейный рынок переводят в «онлайн-контроль»: все этапы будут фиксировать в режиме реального времени

Государственное агентство ПлейСити запускает ИТ-систему контроля за лотереями

