В Киеве мошенники с нотариусом завладели квартирой и земельными участками

В Киеве правоохранители сообщили о подозрении организатору мошенничества, его дяде и нотариусу, которые с использованием поддельных документов завладели квартирой и тремя земельными участками в селе Крюковщина, принадлежащими семье из Киевской области. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

Правоохранители установили, что 43-летний мужчина, работающий в сфере недвижимости, узнал о том, что жительница Киевской области выехала за границу, переписав три своих земельных участка на родителей. В дальнейшем он изготовил поддельные доверенности на себя, которые позволяли ему распоряжаться как квартирой, так и землей.

«В дальнейшем участки продавались подставным лицам, а затем перешли в собственность дяди организатора схемы. Земельные участки несколько раз объединяли и делили для того, чтобы изменить их кадастровые номера. Квартиру женщины также пытались перепродать несколько раз лицам, приближенным к организатору схемы. Сделки проводились с помощью нотариуса, которая является знакомой организатора мошенничества», — заявили в прокуратуре.

Отмечается, что общая сумма ущерба семье, недвижимостью которой завладели, составляет 3,7 млн гривен. В настоящее время на все имущество наложен арест.

Трем лицам — организатору мошенничества, нотариусу и родственнику организатора — сообщено о подозрении.

В суд направлено ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

