У Києві шахраї із нотаріусом заволоділи квартирою та земельними ділянками

18:42, 10 квітня 2026
Загальна сума збитків родині, нерухомістю якої заволоділи, становить 3,7 млн гривень.
Фото: kyiv.gp.gov.ua
У Києві правоохоронці повідомили про підозру організатору шахрайства, його дядьку та нотаріусу, які з використанням підроблених документів заволоділи квартирою та трьома земельними ділянками у селі Крюківщина, що належать родині з Київщини. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Правоохоронці встановили, що 43-річний чоловік, який працює у сфері нерухомості, дізнався про те, що мешканка Київщини виїхала за кордон, переписавши три свої земельні ділянки на батьків. Надалі він зробив підроблені довіреності на себе, що дозволяли йому розпоряджатися як квартирою, так і землею.

«Надалі ділянки продавались підставним особам, а згодом перейшли у власність дядька організатора схеми. Земельні ділянки кілька разів об’єднували та ділили для того, щоб змінити їх кадастрові номери. Квартиру жінки також намагалися перепродати кілька разів особам, наближеним до організатора схеми. Угоди проводились з допомогою нотаріуса, яка є знайомою організатора шахрайства», - заявили у прокуратурі.

Зазначається, що загальна сума збитків родині, нерухомістю якої заволоділи, становить 3,7 млн гривень. Наразі на все майно накладено арешт.

Трьом особам – організатору шахрайства, нотаріусу та родичу організатора повідомлено про підозри.

До суду скеровано клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Орест Мандзій: що відомо про нове обличчя митної реформи в України

Призначення Ореста Мандзія головою Держмитної служби стало виконанням чергового структурного маяка МВФ та ключовим кроком до реформи митниці.

Із проєкту Цивільного кодексу вилучили норму про «небажання мати дітей» як підставу для розлучення

До Ради подали оновлений проєкт Цивільного кодексу без норм про репродуктивні підстави для розірвання шлюбу.

Штрафи і цифровий контроль: уряд і Рада по-різному бачать підхід до фінансових порушень

У Верховній Раді наголошують на потребі збалансувати штрафи та посилити ефективність фінансового контролю через цифровізацію.

Рейтинг ризику та аудит замість штрафів: Верховна Рада встановила нові правила перевірок бізнесу

Закон про держнагляд впроваджує нові інструменти захисту підприємців, такі як зупинка бізнесу лише через суд та право на консультацію.

Лотерейний ринок переводять у «онлайн-контроль»: усі етапи фіксуватимуть в режимі реального часу

Державне агентство ПлейСіті запускає ІТ-систему контролю за лотереями.

