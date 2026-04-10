У Києві шахраї із нотаріусом заволоділи квартирою та земельними ділянками

У Києві правоохоронці повідомили про підозру організатору шахрайства, його дядьку та нотаріусу, які з використанням підроблених документів заволоділи квартирою та трьома земельними ділянками у селі Крюківщина, що належать родині з Київщини. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Правоохоронці встановили, що 43-річний чоловік, який працює у сфері нерухомості, дізнався про те, що мешканка Київщини виїхала за кордон, переписавши три свої земельні ділянки на батьків. Надалі він зробив підроблені довіреності на себе, що дозволяли йому розпоряджатися як квартирою, так і землею.

«Надалі ділянки продавались підставним особам, а згодом перейшли у власність дядька організатора схеми. Земельні ділянки кілька разів об’єднували та ділили для того, щоб змінити їх кадастрові номери. Квартиру жінки також намагалися перепродати кілька разів особам, наближеним до організатора схеми. Угоди проводились з допомогою нотаріуса, яка є знайомою організатора шахрайства», - заявили у прокуратурі.

Зазначається, що загальна сума збитків родині, нерухомістю якої заволоділи, становить 3,7 млн гривень. Наразі на все майно накладено арешт.

Трьом особам – організатору шахрайства, нотаріусу та родичу організатора повідомлено про підозри.

До суду скеровано клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

