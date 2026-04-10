Каждый седьмой индивидуальный предприниматель имеет наемных работников — сколько украинцев они обеспечивают работой

Более 302 тысяч предпринимателей нанимают работников, в среднем — по три человека на одного индивидуального предпринимателя.

В 2025 году более 817 тысяч украинцев работали у физических лиц-предпринимателей. Об этом сообщает Опендатабот со ссылкой на данные ГНС.

Всего 302 260 предпринимателей имели наемных работников. В среднем на одного такого предпринимателя приходится около трех сотрудников. Сейчас 14% ФЛП создают рабочие места.

Больше всего предпринимателей с работниками зарегистрировано в Днепропетровской области — 27 491. Далее следует Львовская область с 27 275 ФЛП-работодателями, а третье место занимает Киев — 25 782.

В то же время наибольший прирост ИП с наемными работниками зафиксирован в Ровенской области (+22%), Киевской (+20%), Волынской (+19%), Черновицкой (+18%) и Ивано-Франковской (+16%).

Больше всего наемных работников у ФЛП работает во Львовской области — 74 648 человек. Далее следуют Днепропетровская область — 71 983 работника и Киев — 70 272.

В целом благодаря ФЛП работу имели более 2,9 млн украинцев: 2,1 млн человек обеспечивали себя самостоятельно, еще более 817 тысяч были трудоустроены в качестве наемных работников.

