Кожен сьомий ФОП має найманих працівників – скільки українців вони забезпечують роботою
У 2025 році понад 817 тисяч українців працювали у фізичних осіб-підприємців. Про це повідомляє Опендатабот із посиланням на дані ДПС.
Загалом 302 260 підприємців мали найманих працівників. У середньому на одного такого підприємця припадає близько трьох співробітників. Наразі 14% ФОПів створюють робочі місця.
Найбільше підприємців із працівниками зареєстровано на Дніпропетровщині — 27 491. Далі йде Львівщина з 27 275 ФОПами-роботодавцями, а третє місце займає Київ — 25 782.
Водночас найбільший приріст ФОПів із найманими працівниками зафіксовано у Рівненській області (+22%), Київській (+20%), Волинській (+19%), Чернівецькій (+18%) та Івано-Франківській (+16%).
Найбільше найманих працівників у ФОПів працює на Львівщині — 74 648 осіб. Далі йдуть Дніпропетровщина — 71 983 працівники та Київ — 70 272.
Загалом завдяки ФОПам роботу мали понад 2,9 млн українців: 2,1 млн осіб забезпечували себе самостійно, ще понад 817 тисяч були працевлаштовані як наймані працівники.
