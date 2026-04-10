Кожен сьомий ФОП має найманих працівників – скільки українців вони забезпечують роботою

Понад 302 тисячі підприємців наймають працівників, у середньому — по три людини на одного ФОПа.

У 2025 році понад 817 тисяч українців працювали у фізичних осіб-підприємців. Про це повідомляє Опендатабот із посиланням на дані ДПС.

Загалом 302 260 підприємців мали найманих працівників. У середньому на одного такого підприємця припадає близько трьох співробітників. Наразі 14% ФОПів створюють робочі місця.

Найбільше підприємців із працівниками зареєстровано на Дніпропетровщині — 27 491. Далі йде Львівщина з 27 275 ФОПами-роботодавцями, а третє місце займає Київ — 25 782.

Водночас найбільший приріст ФОПів із найманими працівниками зафіксовано у Рівненській області (+22%), Київській (+20%), Волинській (+19%), Чернівецькій (+18%) та Івано-Франківській (+16%).

Найбільше найманих працівників у ФОПів працює на Львівщині — 74 648 осіб. Далі йдуть Дніпропетровщина — 71 983 працівники та Київ — 70 272.

Загалом завдяки ФОПам роботу мали понад 2,9 млн українців: 2,1 млн осіб забезпечували себе самостійно, ще понад 817 тисяч були працевлаштовані як наймані працівники.

