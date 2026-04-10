Госпродпотребслужба выявила нарушения в рекламе «полезного пива» с участием блогера
Специалисты Главного управления Госпродпотребслужбы в Ивано-Франковской области зафиксировали нарушения законодательства при рекламе алкогольных напитков в соцсетях.
Как сообщили в ведомстве, в апреле была выявлена видеореклама пива в Instagram, созданная в сотрудничестве с местным блогером. Ролик содержал ряд нарушений требований Закона Украины «О рекламе».
В Госпродпотребслужбе подчеркнули, что закон четко регламентирует правила рекламы алкогольных напитков, а контроль за их соблюдением осуществляется в соответствии со статьей 26 Закона Украины «О рекламе».
В ролике выявили следующие нарушения Закона Украины «О рекламе»:
- лицо до 18 лет употребляет алкогольный напиток (пиво) на летней террасе заведения (п.3 ч.2 ст.22);
- выражение «тогда пересылайте видео друзьям-ценителям пшеничного» содержит поощрение к употреблению алкогольного напитка и создает впечатление, что большинство людей употребляют алкогольные напитки (п.8 и п.10 ч.3 ст.22);
- утверждение «это не только вкусно, а еще оказывается полезно — в нефильтрованном больше полезных элементов и витаминов, чем в моем рационе» при отсутствии текста предупреждения: «Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью» поощряет к употреблению алкогольного напитка и формирует мнение, что это безопасно (ч.7 ст.22);
- информация о снижении цены на товар «на первую доставку скидка аж 30», не содержит сведений о дате начала и окончания действия скидки (ч.4 ст.8).
