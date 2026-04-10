Держпродспоживслужба виявила порушення у рекламі «корисного пива» за участю блогера

Фахівці вказали, що відео про пиво поширили з порушенням вимог до змісту реклами.

Фахівці Головного управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області зафіксували порушення законодавства під час реклами алкогольних напоїв у соцмережах.

Як повідомили у відомстві, у квітні було виявлено відеорекламу пива в Instagram, створену у співпраці з місцевим блогером. Ролик містив низку порушень вимог Закону України «Про рекламу».

У Держпродспоживслужбі наголосили, що закон чітко регламентує правила реклами алкогольних напоїв, а контроль за їх дотриманням здійснюється відповідно до статті 26 Закону України «Про рекламу».

У ролику виявили наявні наступні порушення Закону України «Про рекламу»:

особа до 18 років вживає алкогольний напій (пиво) на літній терасі закладу (п.3 ч.2 ст.22);

вираз «тоді пересилайте відео друзям поціновувачам пшеничного» містить заохочення до вживання алкогольного напою та створює враження, що більшість людей вживають алкогольні напої (п.8 та п.10 ч.3 ст.22);

твердження «це не тільки смачно, а ще виявляється корисно – у нефільтрованому є більше корисних елементів та вітамінів, ніж у моєму харчовому раціоні» поряд з відсутністю тексту попередження: «Надмірне споживання алкоголю шкідливо для вашого здоров’я» заохочує до вживання алкогольного напою та формує думку, що це є безпечним (ч.7 ст.22);

інформація про зниження ціни на товар «на першу доставку знижка аж 30», не містить відомості про дату початку та закінчення дії знижки (ч.4 ст.8).

