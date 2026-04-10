  1. В Украине

Нужно ли обязательно менять паспорт-книжечку на ID-карту: юристы дали разъяснение

22:54, 10 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Украинцам объяснили, можно ли в 2026 году получить паспорт-книжечку.
Нужно ли обязательно менять паспорт-книжечку на ID-карту: юристы дали разъяснение
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Специалисты системы бесплатной правовой помощи пояснили, обязательно ли гражданам Украины менять паспорт-книжечку на ID-карту.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По их словам, паспорт образца 1994 года остается действительным и не имеет ограниченного срока действия. Поэтому обменивать его на ID-карту не обязательно, если нет определенных оснований.

Заменить паспорт необходимо в случаях, если:

  • изменяются персональные данные (например, фамилия);
  • в документе есть ошибки;
  • паспорт поврежден или непригоден к использованию;
  • лицо не вклеило фото в 25 или 45 лет в установленный срок (в течение месяца после достижения соответствующего возраста).

Если таких оснований нет, паспорт-книжечка остается действительным документом.

В то же время юристы напомнили, что с 1 ноября 2016 года в Украине оформляют только ID-карты, поэтому получить новый паспорт в форме книжечки уже невозможно.

Отдельно отмечается, что во время действия военного положения остаются действительными:

  • ID-карты, срок действия которых истек за 30 дней до 24 февраля 2022 года или после этой даты;
  • паспорта-книжечки, в которые не вклеено фото в 25 или 45 лет, если срок вклеивания наступил в тот же период.

После прекращения или отмены военного положения граждане должны в течение 30 дней обменять такие документы или вклеить новые фотокарточки в соответствии с возрастом.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

паспорт ID-паспорт

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]