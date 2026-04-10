Нужно ли обязательно менять паспорт-книжечку на ID-карту: юристы дали разъяснение

Украинцам объяснили, можно ли в 2026 году получить паспорт-книжечку.

Специалисты системы бесплатной правовой помощи пояснили, обязательно ли гражданам Украины менять паспорт-книжечку на ID-карту.

По их словам, паспорт образца 1994 года остается действительным и не имеет ограниченного срока действия. Поэтому обменивать его на ID-карту не обязательно, если нет определенных оснований.

Заменить паспорт необходимо в случаях, если:

изменяются персональные данные (например, фамилия);

в документе есть ошибки;

паспорт поврежден или непригоден к использованию;

лицо не вклеило фото в 25 или 45 лет в установленный срок (в течение месяца после достижения соответствующего возраста).

Если таких оснований нет, паспорт-книжечка остается действительным документом.

В то же время юристы напомнили, что с 1 ноября 2016 года в Украине оформляют только ID-карты, поэтому получить новый паспорт в форме книжечки уже невозможно.

Отдельно отмечается, что во время действия военного положения остаются действительными:

ID-карты, срок действия которых истек за 30 дней до 24 февраля 2022 года или после этой даты;

паспорта-книжечки, в которые не вклеено фото в 25 или 45 лет, если срок вклеивания наступил в тот же период.

После прекращения или отмены военного положения граждане должны в течение 30 дней обменять такие документы или вклеить новые фотокарточки в соответствии с возрастом.

