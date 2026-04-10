Чи потрібно обовʼязково змінювати паспорт-книжечку на ID-карту: юристи дали роз’яснення

Українцям пояснили, чи можна у 2026 році отримати паспорт-книжечку.

Фахівці системи безоплатної правничої допомоги пояснили, чи обов’язково громадянам України змінювати паспорт-книжечку на ID-картку.

За їхніми словами, паспорт зразка 1994 року залишається чинним і не має обмеженого строку дії. Тому обмінювати його на ID-картку не обов’язково, якщо немає визначених підстав.

Змінити паспорт потрібно у випадках, якщо:

змінюються персональні дані (наприклад, прізвище);

у документі є помилки;

паспорт пошкоджений або непридатний до використання;

особа не вклеїла фото у 25 або 45 років у встановлений строк (протягом місяця після досягнення відповідного віку).

Якщо таких підстав немає, паспорт-книжечка залишається дійсним документом.

Водночас юристи нагадали, що з 1 листопада 2016 року в Україні оформлюють лише ID-картки, тому отримати новий паспорт у формі книжечки вже неможливо.

Окремо зазначається, що під час дії воєнного стану залишаються чинними:

ID-картки, строк дії яких закінчився за 30 днів до 24 лютого 2022 року або після цієї дати;

паспорти-книжечки, до яких не вклеєно фото у 25 або 45 років, якщо строк вклеювання настав у той самий період.

Після припинення або скасування воєнного стану громадяни повинні протягом 30 днів обміняти такі документи або вклеїти нові фотокартки відповідно до віку.

