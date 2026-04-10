Даниил Гетманцев предупредил о риске потери рынка ОПК из-за сложностей с экспортом

В Украине заговорили о рисках рынка оборонно-промышленного комплекса на фоне проблем с экспортом вооружения.

Председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев заявил, что Украина возлагает большие надежды на будущее оборонно-промышленного комплекса.

По словам Гетманцева, важную роль в развитии отрасли должен играть правовой режим Defence City, однако пока он не работает по полной, поскольку его ввели только после принятия законодательства в августе прошлого года.

Он сообщил, что в настоящее время в программу присоединилось лишь около 1% производителей вооружения. По его словам, главным сдерживающим фактором остается экспорт, до сих пор обремененный сложными процедурами, тогда как должностные лица избегают принятия решений по выдаче разрешений.

"Основная проблема – это экспорт. Мы встречались с товаропроизводителями, и действительно эта проблема до сих пор не решена, пока она забюрократизирована, до сих пор чиновники не хотят взять на себя ответственность за разрешения на экспорт", - сообщил Гетманцев в комментарии Новости.LIVE.

Он также подчеркнул, что вопрос экспорта касается не только Defence City, но и всего оборонно-промышленного комплекса и смежных отраслей.

По словам депутата, если Украина не активизирует экспорт вооружения, государство рискует утратить рынок и возможности для экономического развития.

